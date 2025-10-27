Grande Fratello 5° puntata: Ventura fa buchi nell’acqua, nominati

Qualche piccolo momento di tensione ha caratterizzato questa quinta puntata del Grande Fratello 2025, ma nulla di che. I concorrenti stanno cercando di accendersi, in questa edizione che poco appassiona il pubblico. Nonostante ciò, i telespettatori iniziano ad affezionarsi ai gieffini e alle loro storie. Questa serata è iniziata con il momento più teso, ovvero quello legato a Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi.

Infatti, è tornata nella Casa la fidanzata del gieffino, Valentina Piscopo, con Simona Ventura che è corsa ai ripari. Il finale del confronto tra lei e Domenico ha generato polemiche. Subito dopo, si è passati a un blocco emozionante e commovente, quello di Donatella Mercoledisanto, che ha avuto modo di ripercorrere la sua difficile infanzia, con un padre collaboratore di giustizia, morto a 44 anni.

Prima di riabbracciare sua mamma Mimma, la gieffina ci ha tenuto a precisare che a salvarla è stata la sua dolce metà: “Sono 31 anni che sto con mio marito, sono stata ripagata, è la cosa più bella. Mi ha fatto vedere il senso della vita, dell’amore, di tutto”. Subito dopo, sono finiti al centro della scena, Omer e Rasha, la cui relazione fatica a decollare. Lei ha spiegato:

“Io sono lenta e ho paura di compromettere il mio percorso e delle cose belle. Sono stata sincerissima, ho detto tutto quello che potevo pensare. Con Omer c’è qualcosa di diverso, ma io sono lenta. Lasciatemi fare, vorrei che le cose arrivassero in modo naturale. Ogni persona ha i suoi tempi”

Matteo Azzali eliminato, Jonas vs Omer è tutto fumo e niente arrosto

Un altro momento di tensione è arrivato con lo scontro a distanza tra Matteo Azzali e Ascanio Pacelli al Grande Fratello. Alla fine, proprio lo sportivo è stato eliminato al televoto con il 29.96% (Rasha 37.06%, Benedetta 32.98%). Subito dopo, è arrivato il momento di Omer e Jonas di avere un confronto, che però è un buco nell’acqua.

I due dovrebbero, in teoria, creare i due schieramenti che potrebbero effettivamente realizzare le giuste dinamiche e appassionare il pubblico. Alla fine, però, tra i due c’è stato un battibecco infantile, con un nulla di fatto. Jonas ha stuzzicato Omer, senza dare particolari reazioni concrete. Elomari si è innervosito, ma non è accaduto chissà cosa.

Colpa dei concorrenti o di chi manda avanti il programma? C’è chi è convinto che Alfonso Signorini avrebbe già creato le dinamiche giuste.

Nomination quinta puntata Grande Fratello 2025: chi è al televoto

Domenico, Anita, Ivana e Omer sono stati immuni in questa puntata. Al televoto sono finito Donatella, Francesco, Grazia e Jonas.