Grande Fratello, Matteo fuori: Ventura e Ascanio lo distruggono, studio in tilt

Lo studio del Grande Fratello va in tilt quando Matteo Azzali viene stato eliminato. Simona Ventura e Floriana Secondi hanno dimostrato di essere particolarmente felici di averlo presto lì in studio. Ma è Ascanio Pacelli ad avere la sua rivincita con questa eliminazione e non solo. Infatti, l’opinionista riesce finalmente stasera a fare un discorso abbastanza lungo in diretta televisiva per asfaltare a distanza lo sportivo.

Ciò accade nella quinta puntata, dopo gli scontri che ci sono stati appunto tra Ascanio e Matteo nella scorsa settimana. In quella occasione, lo storico ex gieffino non aveva avuto modo di replicare più di tanto, in quanto Azzali ha parlato più volte di sopra a conduttrice e opinionisti, senza lasciare spazio a spiegazioni. Il pugile era apparso furioso quando è stato chiesto a tutti i concorrenti di dare una scossa alla Casa, creando delle dinamiche più interessanti.

Ascanio si era poi rivolto proprio a Matteo, facendo notare che più volta da “Don Matteo” e non da concorrente di un reality show placava qualsiasi lite o discussione tra i suoi coinquilini. In questo modo, i gieffini non hanno la possibilità di farsi davvero conoscere al pubblico, che ha bisogno di seguire dinamiche, schieramenti e, perché no, anche degli scontri per appassionarsi.

Questo discorso è stato frainteso da Azzali. L’ex pugile ha capito, invece, che dovrebbero nella Casa del Grande Fratello darsele di santa ragione per creare dinamiche, secondo Ascanio. Prima di indicare l’eliminato di questa quinta puntata, Simona Ventura manda in onda una clip che ritrae lo sportivo mentre, nei giorni scorsi, si sfogava con Ivana, alla quale diceva di non poter ricevere consigli da persone come Ascanio: “Sono arrivati qui, con i genitori ricchi. Li avvito a terra”.

“Tu dici ‘nato nella bambagia, famiglia ricca’, ma che ne sai?”, chiede subito Pacelli furioso, dallo studio. “L’ho letto dai giornali”, replica lo sportivo. Ed ecco che Ascanio si lascia andare a un lungo (e giusto) attacco contro Matteo, tra gli applausi dei telespettatori e dei presenti in studio:

“Vieni al Grande Fratello, sai che verrai giudicato. Devi stare alle regole, devi accettare il ruolo degli opinionisti, che giudicano ciò che vedono nella Casa. Se qualcuno vi fa una critica, cerchi di migliorare. Stai facendo un percorso… sono contento, perché ti hanno acceso queste parole. Tu non hai capito quello che ti abbiamo detto. Ti ho detto che se tu spegni le dinamiche, il pubblico non conosce come sono fatti davvero i concorrenti”

Anche la Ventura appare parecchio nervosa:

“Matteo hai perso la parola? Non ha detto questo Ascanio! Ha detto che devi tirare fuori ciò che pensi. Ok, è tutto chiaro. Devo dare il tassativo”

La conduttrice preferisce chiudere il collegamento con la Casa, evitando di continuare questo inutile scontro con Matteo. Quest’ultimo fatica a comprendere il consiglio che Ascanio ha dato a tutti loro. Tutti sanno che tipo di programma è il Grande Fratello, non ci si dovrebbe stupire su ciò che cerca il pubblico che lo segue, per momenti di spensieratezza e per appassionarsi alle vicende dei gieffini. Alla fine, l’eliminato della puntata è proprio Azzali.

Lo studio va in tilt e Floriana dice di non vedere l’ora di averlo in studio, sostenuta dalla Ventura.