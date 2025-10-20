Grande Fratello 4° puntata: eliminato, nominati, caso gieffini noiosi

La quarta puntata del Grande Fratello 2025 si è animata, soprattutto con il televoto flash. Questo è servito per dare una scossa ai concorrenti, che pare stiano facendo una bella vacanza sotto le telecamere, senza dare dinamiche da reality show al pubblico. Dallo studio, i presenti hanno tentato di portare i gieffini a metterci più carattere nel gioco, facendogli capire che non stanno lasciando alcun segno nella Casa più spiata d’Italia.

Prima di arrivare in questa fase, Simona Ventura ha presentato Sonia Bruganelli come ospite speciale in studio. Dopo di che, ha avuto la possibilità di rientrare in gioco Anita Mazzotta, che ha diviso il pubblico. Subito dopo, la conduttrice ha mandato in onda un momento simpatico che vedeva Francesca Rana fare di tutto pur di conquistare l’attenzione di Rasha Younes.

Le acque si sono mosse quando è arrivato il momento di Jonas Pepe, durante il quale la Ventura è sbottata e ha dovuto poi fermare la Bruganelli. A questo punto, la conduttrice ha rivelato che il meno votato dal pubblico al televoto è stato Bena. Quest’ultimo è finito in automatico al televoto flash, insieme a tre concorrenti scelti dal pubblico. I telespettatori, sui social network, hanno dovuto votare chi secondo loro non è attivo nel gioco.

Da qui si è acceso un dibattito. Simona Ventura, con Ascanio e Sonia Bruganelli, ha tentato di far capire in questo modo che il pubblico non vede un gruppo attivo da reality show. Sembra proprio che Matteo Azzali si sia subito sentito toccato, in particolare durante il discorso di Ascanio:

“La cosa peggiore è diventare trasparenti come voi. Sembravate leoni, poi siete diventati agnellini. Soprattutto tu Matteo. Basta fare il coach nella Casa. L’avete fatta diventare una scampagnata tra amici. Lo pensano tutti, evidentemente è così”

Così, lo storico ex gieffino, di un’edizione seguitissima del Grande Fratello, ha cercato di dare una scossa agli attuali concorrenti. Matteo, però, ha reagito male, sentendosi toccato. Azzali ha spiegato di non riuscire ad arrabbiarsi o a incattivirsi senza motivo per creare dinamiche. Ma la Ventura e la Bruganelli hanno subito tuonato, facendogli notare che non è questo ciò che cercano. Semplicemente vorrebbero vedere da tutti loro più carattere.

Alla fine, la conduttrice ha rivelato chi sono i tre gieffini che, secondo il pubblico, si sono inseriti meno nelle dinamiche della Casa, ovvero gli ultimi posizionati in classifica: Mattia, Flaminia e Matteo. Il televoto flash, dunque, è stato aperto tra loro e Bena.

Grande Fratello: Simona Ventura e lo studio danno una scossa alla Casa

Bena, Flaminia, Matteo e Mattia si sono ribellati alla decisione del pubblico. Tutti loro non riuscivano a capire il motivo per cui i telespettatori li abbiano messi nelle ultime posizioni in classifica. Eppure il discorso è semplice. Hanno iniziano a infervorirsi, soprattutto Bena e Matteo, ritenendo che non dovrebbe fare a botte o litigare animatamente per mostrare chi sono. Ma non è questo il punto.

Come ha fatto notare loro Sonia Bruganelli, si trovano all’interno del Grande Fratello, un reality show, al quale il pubblico si deve appassionare tra storie, dinamiche e, perché no, anche dei litigi. Non si tratta di un programma di cultura, ma di intrattenimento, dove non è necessario arrivare ad alzarsi le mani o a esagerare per attirare l’interesse del pubblico. Ai telespettatori non interessa guardare un gruppo di persone che dormono, chiacchierano e mangiano. È chiaro che sia necessario creare delle dinamiche interessanti.

“Non siete in un albergo, siete al Grande Fratello”, ha fatto notare la Bruganelli, giustamente. Matteo e Bena, però, hanno faticato a capire, probabilmente non riuscendo a comprendere che tipo di reality show sia questo. Da fuori il pubblico è felice che gli autori abbiano deciso finalmente di dare una scossa stasera ai concorrenti.

Ivana Castorina commuove tutti e svela la sua storia di transizione

Ivana Castorina ha commosso proprio tutti stasera con la sua storia. Nei giorni scorsi, ha parlato della sua transizione con Giulia e Grazia, continuando a tenere all’oscuro gli altri coinquilini, fino a oggi. Non solo, anche fuori, alcuni conoscenti e amici non conoscevano la verità. Ed ecco che stasera Ivana ha avuto modo di parlare della sua storia. “La mia è una storia di una donna che ce l’ha fatta”, ha affermato la gieffina, commuovendo tutti.

“Ho detto a mia mamma che il figlio che pensava di avere non è mai esistito”, ha dichiarato, essendo che si è sempre sentita una donna, nel corpo sbagliato. All’età di 18 anni, ha avuto finalmente la possibilità di iniziare un percorso di transizione, completato a 19 anni, nel 2009. Il suo coraggio, la sua forza e la sua determinazione oggi toccano tutti.

Una volta rientrata in salotto, ha abbracciato tutti i gieffini chiedendo loro scusa, mentre Grazia urlava: “Ora sei libera!”. Subito dopo, è entrato nella Casa per farle una sorpresa il marito Tony, con il quale è sposato dal 2022. Quest’ultimo l’ha rassicurata e le ha confermato tutto il suo amore in diretta televisiva.

Nomination quarta puntata del Grande Fratello: chi è finito al televoto

Alla fine, è stato eliminato definitivamente al televoto flash Bena. Sono poi iniziate le nomination, durante le quali Simona Ventura ha annunciato che avrebbe fatto partire la canzone La noia di Angelina Mango per ogni futile motivo. Sono finiti al televoto Matteo, Benedetta,