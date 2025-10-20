Bruganelli demolisce il Grande Fratello 2025, poi Ventura la stronca su Jonas

Sonia Bruganelli è ospite della quarta puntata del Grande Fratello 2025, dove presenta il suo libro. Ha svolto il ruolo di opinionista in passato e stasera la sua opinione diventa fondamentale per Simona Ventura. A un certo punto, però, la conduttrice si ritrova a doverla fermare. Ciò accade quando entra in scena Jonas Pepe, il quale sembra aver ormai perso la sua maschera. Partendo dall’inizio di questa puntata, Bruganelli saluta i gieffini e sottolinea il fatto che non sono dei Vip.

La Ventura ci tiene a precisare che, però, i concorrenti di questa edizione conoscono molto bene questo reality show. Visti gli ascolti TV in calo e le rare dinamiche che non tengono il pubblico incollato al piccolo schermo, come nelle passate edizioni, Sonia ha qualcosa da ridire:

“Non mi sembra da quello che sta accadendo là dentro. Vi saluto, avremo modo di parlare un po’”

I gieffini restano delusi e stupiti da questa replica della Bruganelli, che sgancia loro una bella stoccata. Questo perché fuori è ben chiara la situazione: gli attuali concorrenti non riescono proprio a creare delle situazioni importanti per attirare il pubblico. Allo stesso tempo, Sonia sembra apprezzare la simpatia di Francesco Rana e sostiene il ritorno nella Casa di Anita Mazzotta, per la quale zittisce molti telespettatori.

Poco dopo, cerca di salvare Jonas Pepe. Quest’ultimo, che inizialmente sembrava preso da Anita, è diviso tra varie gieffine. Mentre Giulia Soponariu gli ha ormai dato un bel due di picche, Matteo – questo il suo vero nome – si è avvicinato fisicamente a Grazia Kendi, anche per attirare l’attenzione di Rasha Younes. Non solo, una clip lo mostra mentre ridacchia con Domenico D’Alterio e dice, con parole volgari, di non riuscire a resistere, dal punto di vista fisico, a Grazia. Allo stesso tempo, però, dice di voler avere al suo fianco una donna come Rasha.

La Kendi, che è molto legata al gieffino, resta profondamente delusa dalle sue parole. “Quando parli delle donne, se ti posso dare un consiglio, anche meno”, afferma la Ventura, tra gli applausi. A prendere le sue difese ci pensa Ascanio, il quale in studio fa notare che Jonas mostra ciò che accade nella vita reale, ma gli consiglia di rispettare le persone e di dosare le parole.

Intanto, la conduttrice invoglia Pepe a non spegnersi: “Ci piaci!”. Quando Simona spegne il collegamento con la Casa, ecco che esce fuori un lato di Jonas ancora più deludente e spiacevole. Notando lo sguardo indignato di Grazia, la quale gli assicura che non le è mai piaciuto, il gieffino si lascia andare a brutte espressioni:

“Che ca**o ti guardi?! Stai zitta! Muta! Non me ne frega niente! Non mi devo giustificare di niente”

La Ventura stasera al Grande Fratello perde le staffe e riprende il collegamento con il salotto, asfaltando una volta per tutte Jonas:

“Che ca**o i guardi e muta non lo dici, né qui e né fuori. Modera le parole veramente. Possiamo scherzare, sei un personaggio forte, ma non lo posso accettare. Moderati con le parole e anche l’atteggiamento devi cambiare”

A Pepe non resta che abbassare la testa. Dopo di che, chiede scusa e inizia a usare il suo atteggiamento da filosofo, convinto che Grazia abbia fatto notare solo gli aspetti negativi. A difenderlo ci pensa la Bruganelli:

“Non hanno dimestichezza con la TV. Sono persone che abbiamo volutamente scelto. Poverino”

Ma queste giustificazioni innervosiscono la conduttrice, che tuona e stronca il discorso dell’ex opinionista: “Sì, ma non è una cosa accettabile! E andiamo avanti!”. Durante la pubblicità, Jonas inizia a piangere e alla Ventura poi spiega di non essere come si è mostrato stasera.

“Io odio tutto questo. Ho dei valori. Ho un rispetto enorme per la donna. Ho fatto proprio uno scivolone”, dichiara il gieffino provato. “Nella vita si sbaglia, come nella Casa del Grande Fratello, soprattutto a 24 anni. Fa male, si cade e ci si rialza. Credimi, servono queste cose”, così cerca di rassicurarlo Simona. Anche Bruganelli tenta di fare lo stesso, facendogli notare che tutti loro non sono abituati alle telecamere e, dunque, è normale fare certi scivoloni stando 24 ore su 24 dentro la Casa.