Grande Fratello, Anita ritorno: gesti contrastanti tra Casa, studio e pubblico

Anita Mazzotta è rientrata ufficialmente nella Casa del Grande Fratello e le reazioni sono abbastanza contrastanti. L’ha aiutata Simona Ventura a farlo, nella quarta puntata del 20 ottobre 2025. Inizialmente, la conduttrice ha fatto trasmettere sullo schermo del salotto un video, con un piccolo messaggio della gieffina, non rivelando ancora loro la verità. Nel frattempo, Simona ha parlato direttamente con lei, che si trovava seduta in confessionale. Da lì, la giovane piercer ha ammesso di aver chiesto lei stessa di tornare a far parte dei giochi.

La padrona di casa ha confermato ciò, affermando che la produzione non poteva rifiutare la sua proposta. “Sono qui per volontà sua, volontà mia”, così Anita ha spiegato di aver scelto di rientrare in gioco perché è ciò che le ha chiesto sua mamma, prima di morire. Solo qualche ora fa, sui social network, la Mazzotta ha trovato la forza di rivelarlo a tutti. “Sono dolori che non passano mai, spero che questa esperienza ti dia calore e ti abbracciamo forte. Non potevamo che dirti di sì”, ha replicato prontamente la Ventura.

Una volta rientrata nel salotto, Anita ha spiegato ai suoi coinquilini:

“Mamma non c’è più. Il sabato che mi avete visto andare in quel confessionale, mi ha salutata. Vi chiedo scusa se sono passati tutti questi giorni. Ho chiesto di tornare, perché – può essere comprensibile o meno come scelta – ma voi sapete che è una sua richiesta. L’unica cosa che desideravo era quello di chiudermi in questa bolla e non pensare a fuori. Ci vuole pensare un po’ più avanti”

I gieffini hanno riaccolto la Mazzotta con tanta commozione e affetto. Dopo il freeze, sono tutti corsi ad abbracciarla, felici di riaverla in Casa, comprendendo il suo stato d’animo. In studio anche c’è stata molta commozione e tanto sostegno nei suoi confronti. Non si può dire la stessa cosa di ciò che sta accadendo sui social network. Addirittura qualcuno ha dichiarato che, sebbene fosse inizialmente la sua preferita, ora dopo questa sua decisione non la sosterrà più.

Anita è stata, all’inizio di questa esperienza, la concorrente preferita dal pubblico. Ora la situazione sembra cambiata. Molti telespettatori non condividono la sua decisione di rientrare in gioco e neanche quella della produzione di accettare il tutto. A detta del pubblico, la Ventura non avrebbe mantenuto le sue promesse, ovvero quelle che parlavano di un ritorno alle origini di questo reality show con il suo arrivo.

Un tempo, non era proprio permesso a nessun concorrente di tornare in gioco dopo aver lasciato la Casa e aver avuto modo di scoprire il volere del pubblico. Da qualche edizione questo accade molto spesso. Oltre questo, purtroppo, c’è chi non riesce proprio a comprendere la decisione di Anita di tornare ad affrontare un gioco televisivo dopo un lutto così importante. Questi telespettatori credono che una situazione del genere andrebbe affrontata in tutt’altro modo.

Ma chi può decidere davvero come una persona debba affrontare il proprio lutto? Nessuno. L’ha fatto notare anche Sonia Bruganelli, stasera ospite in studio. L’ex opinionista ha fatto presente che nessuno può giudicare Anita e ciò che sta provando, la quale nella Casa “riesce a sentirsi al sicuro”. A detta sua, anzi, la Mazzotta avrebbe fatto “non bene, di più” a decidere di rientrare in gioco. Questo perché Sonia ha sottolineato che la stessa gieffina ha spiegato che sta realizzando così un desiderio espresso proprio da sua mamma prima di morire. Non solo, la Bruganelli ci ha tenuto a precisare che gli altri concorrenti l’hanno riaccolta a braccia aperte.