Ventura ‘salva’ il Grande Fratello con Valentina-Domenico: Bruganelli è tutti noi

Inizia col botto la nuova puntata del Grande Fratello 2025, ovvero con Valentina Piscopo nella Casa, al centro della scena. La fidanzata di Domenico D’Alterio ha preparato il terreno nelle scorse settimane, approdando nel loft per avere un confronto faccia a faccia con lui e Benedetta Stocchi. Ora la situazione è decisamente peggiorata e Valentina è ancora più arrabbiata. In diretta TV, i due gieffini ribadiscono che è solo un’amicizia, ma la Piscopo non crede a nulla.

Dopo il passato confronto, Benedetta chiede nuovamente scusa a Valentina e si dice pronta ad allontanarsi da Domenico, se questo la farà stare meglio. A questo punto, arriva il faccia a faccia tra le due donne. La fidanzata di Domenico divide il pubblico, questo è certo. Sebbene in passato D’Alterio l’abbia già delusa e ci sono tante ragazze che assicurano di essere state corteggiate da lui in questi ultimi anni, Valentina si scaglia soprattutto contro Benedetta.

Questo non piace molto a vari telespettatori, che avrebbero preferito vederla scagliarsi contro solo Domenico. Intanto, Valentina ha da dire qualcosa a Benedetta:

“Cos’è che non ti è stato chiaro dopo la prima volta che sono stata qui? Io ti chiedo scusa per quello che ho detto, perché è stato dettato dalla rabbia. Vi avevo chiesto distacco. I fatti sono evidenti”

La Stocchi non ribatte in modo duro, anzi. Infatti, stasera Benedetta al Grande Fratello appare comprensiva nei confronti di Valentina, tanto che le fa notare che non deve assolutamente scusarsi con lei. La voce della verità è Sonia Bruganelli, che torna ospite in studio per dire la sua e asfalta Domenico:

“Io capisco Valentina, perché andare in studio e dire al proprio compagno che esiste. Ma quello che a me dispiace tanto è vedere due donne che… l’amicizia giustissimo, ma non credo dobbiamo aspettare il letto. Ma un bruciolo di sensibilità, Domenico, gliela vogliamo dare a questa donna o no? Tra l’altro non stai facendo nemmeno un regalo a questa tua nuova amica, la stai mettendo in una situazione imbarazzante”

Un mix tra Temptation Island e il vecchio amore libero di Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. L’intervista fatta da Simona Ventura a Valentina a Scampia viene considerata da molti, con ironia, una puntata di Quarto grado. La conduttrice corre ai ripari per salvare questa edizione disastrosa, dove ci sono più colpi di scena fuori dalla Casa che dentro. C’è un po’ di tutto in questo siparietto, che va avanti con un confronto faccia a faccia tra i due fidanzati. Valentina non le manda a dire a Domenico:

“Mi stai infangando come donna, madre e figlia. Tu al di fuori mi stai facendo toccare la nostra famiglia. A fatti cosa mi stai dimostrando come donna? Che stai attaccato a un’altra donna? Guarda la scena. Hai una figlia fuori”

La scena a cui si riferisce Valentina è quella in cui Domenico è nel letto di notte con Benedetta e le fa delle carezze mentre lei dorme. “Di cosa stai chiedendo scusa a Valentina?”, chiede furiosa la Bruganelli dallo studio. “Hai aspettato che lui entrasse lì dentro per buttargli addosso tutto quello che hai dentro da nove anni, davanti a tutti. Lo fai per rivincita, potevi aspettare”, tuona invece Ascanio prendendosela con Valentina.

A creare ironia sul web è soprattutto il momento in cui Valentina chiede a Domenico: “Hai scritto ad altre ragazze prima di entrare qui?”. La risposta di lui è iconica: “Non lo so”. Alla fine, lei va via arrabbiata, mentre D’Alterio dice di essere pronto a continuare il suo percorso nella Casa lontano da Benedetta. A innervosire la Ventura è il bacio che Domenico con forza ruba a Valentina prima della sua uscita. La conduttrice è furiosa: “Anche se è la tua compagna, il bacio rubato anche no. A noi non è piaciuto!”.