Grande Fratello 6° puntata: nominati, opinionisti gettati nell’ombra

La sesta puntata del Grande Fratello 2025, in onda il 30 ottobre 2025, è iniziata in modo particolare. Prima di fare i classici saluti in diretta, Simona Ventura ha presentato in studio Valentina, la fidanzata di Domenico D’Alterio, confermando il suo ingresso nella Casa per qualche giorno come ospite. Ma prima di assistere a questo momento, ce ne sono stati altri che hanno intrattenuto al pubblico di Canale 5.

C’è un dettaglio che molti hanno notato in queste puntate: viene dato poco spazio agli opinionisti. Spesso il pubblico sente parlare Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. Resta sempre poco incisiva Cristina Plevani. In ogni caso, tutti e tre non rappresentano personaggi essenziali e sembra che questo derivi dal fatto che la Ventura dia loro poco spazio. La situazione si è complicata con il ritorno di Sonia Bruganelli, alla quale viene data più possibilità di esprimersi. Eppure ai telespettatori i rari interventi fatti dai tre opinionisti piacciono molto.

A quanto pare, gli animi iniziano a scaldarsi (finalmente) nella Casa più spiata d’Italia, complice anche l’arroganza di Jonas Pepe, che è stato fatto a pezzi, ma ha generato le giuste dinamiche da reality show. Proprio dal suo scontro con Omer Elomari, hanno preso inizio le danze stasera. Da lì, la Ventura ha mostrato una clip che ha visto Francesco Rana perdere improvvisamente la sua simpatia.

Infatti, il gieffino è finito subito sotto accusa quando il video ha permesso a tutti di ascoltare un suo sgradevole commento. Nel dettaglio, Francesco ha attaccato, nei giorni scorsi, Omer per la sua difficoltà a esprimersi nella nostra lingua. Anzi, c’è da dire che, dopo solo un anno, Elomari riesce a parlare l’italiano abbastanza bene. A difenderlo ci hanno pensato un po’ tutti, da Simona Ventura a Sonia Bruganelli.

Nella Casa Rasha ha fatto notare che se sapesse ancora meglio la lingua, Omer riuscirebbe ad asfaltare in un attimo Rana. Non solo, Donatella Mercoledisanto ha ironizzato, sottolineando che se Elomari riesce a capire lei mentre parla può capire tutti.

Grande Fratello: lacrime per Ventura, arriva Valentina

La puntata è andata avanti con le emozioni e le lacrime. Nella Casa è entrato Alessio, il padre di Simone ed ex marito di Francesca. L’uomo, di recente, ha condiviso sui social network il suo sostegno a entrambi. Ciò è accaduto quando ha visto Simone crollare. In lacrime, il ragazzo, anche stasera, ha dichiarato di aver vissuto male la separazione dei suoi genitori e di sentire distante il suo papà.

Ed ecco che stasera tra loro c’è stato un bellissimo abbraccio tra le lacrime. Simone si è chiarito con il padre, che gli ha assicurato che c’è e ci sarà sempre. Subito dopo, anche Francesca ha incontrato Alessio, al quale ha chiesto aiuto per gestire il tutto. Il loro confronto, tra lacrime e commozione, è stato d’esempio per tutti. Simone è felicissimo di aver visto i suoi genitori di nuovo così vicini dopo tanto tempo e, intanto, la scena ha commosso tutti.

Anche Simona Ventura non ha trattenuto le lacrime di fronte a ciò che è accaduto. Dopo di che, è arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto. Il meno votato è stato Francesco Rana, che ha perso contro Donatella e Jonas. La conduttrice ha voltato pagina, facendo entrare nella Casa Valentina, con Benedetta e Domenico che si sono scagliati contro gli autori. Sembra essere andato in fumo il piano della Ventura.

Nomination sesta puntata: chi è finito al televoto

Sono iniziate le nomination, che hanno visto immuni Omer, Domenico, Ivana e Anita. Al televoto sono finiti Francesca e Simone, Mattia, Jonas e Francesco. Prima di chiudere la puntata, Simona ha messo alla prova Domenico chiedendogli di scegliere se passare questi giorni in Tugurio o spedire lì Valentina. “Da uomo”, D’Alterio si è offerto di andarci lui. In realtà, la produzione aveva già deciso cosa fare: sarà Domenico a trascorrere questi giorni in Tugurio.