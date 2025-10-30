Grande Fratello, Domenico e Benedetta contro autori! La Casa smentisce Ventura

Nel corso della sesta puntata del Grande Fratello 2025, arriva il momento di far entrare Valentina nella Casa, per la terza volta. La fidanzata di Domenico D’Alterio, questa volta, è pronta a restare nel loft per qualche giorno, come ospite. Prima di dare la notizia ai concorrenti, Simona Ventura manda in onda una clip, che ritrae Domenico e Benedetta Stocchi che prendono le distanze tra loro, evitando gesti di affetto e abbracci per rispetto a Valentina.

Ciò è accaduto dopo il feroce attacco che la compagna di D’Alterio ha riservato a entrambi nella scorsa puntata. Dopo aver visto insieme la clip in confessionale, Domenico e Benedetta tornano in salotto e si ritrovano di fronte a Valentina. A questo punto, la Ventura dice di voler mandare in onda un altro filmato, che mostra la Stocchi che piange per via della distanza che ha dovuto mettere con il gieffino. Dallo studio, interviene Sonia Bruganelli, che si scaglia contro Domenico:

“Benedetta è la persona più toccata ed è la vittima di un sentimento di un enorme affetto, che è evidente. Domenico cos’è quel gesto? Ma usa la testa. Jonas potrebbe farti da maestro su questo. Hai messo Benedetta all’angolo perché devi dimostrare che gli altri non hanno ragione. Lei è quella che si sta prendendo il dolore addosso. Credo che sia emotivamente dipendente di Domenico. Lei è più spontanea e diretta, lui cerca di pararsi. Io purtroppo ho capito. Tu hai lasciato Valentina a Scampia con tutta la gente che parla. Valentina chi fosse il suo compagno… ci sono dei pregressi”

Floriana Secondi ci tiene ad avere una risposta sincera da Benedetta, dopo averla vista piangere per i mancati contatti con Domenico negli ultimi giorni: se non ci fosse stata Valentina sarebbe stato tutto diverso? La Stocchi nega, parlando ancora di amicizia. Dice di aver pianto perché si è creato ghiaccio e freddezza tra loro. “Alziamo il sopracciglio davanti a un’amicizia come la vostra. Ci viene da dire ‘insomma’. Non è che l’avete voluto voi, può succedere”, afferma convinta dallo studio la Ventura-

A questo punto, Valentina annuncia che resterà nella Casa per un paio di giorni “per capire com’è stare in questa bolla e cosa significa avere questi rapporti”. Inoltre, la Piscopo chiarisce che per lei, attualmente, Domenico non è il suo compagno, ma un concorrente. D’Alterio resta spiazzato, senza parole e non dà segni di vita. Simona cerca da lui una reazione, ma lui resta immobile e spiega di non apprezzare il fatto di essere attaccato.

“Non ce la faccio più, sono piena. Questa è follia. Sto in mezzo a una cosa di cui non faccio parte”, dichiara Benedetta. E ancora Domenico, rimasto solo con la Stocchi per qualche momento, si dice convinto che “l’hanno costruita loro questa cosa”. La Ventura interviene subito, chiedendo spiegazioni per questa sua affermazione. “Ti do una notizia che c’è una diretta h24 e non abbiamo visto questa cosa solo noi. Proprio l’anello al naso non ce l’abbiamo nessuno”, tuona la conduttrice.

“Ma è palese che è stata costruita la cosa. Sembra un film”, continua durante la pubblicità Domenico. Intanto, Benedetta è furiosa e assicura che nessuno la spegnerà mai. “Se loro hanno incomprensioni fuori, io non c’entro nulla e non ne faccio parte. Non metto in dubbio di aver sbagliato con l’abbraccio e la manina. Chiedo scusa. Ma è too much”, afferma la Stocchi quando la Ventura le chiede spiegazioni.

Ed ecco che nella Casa tutti affermano, effettivamente, che non appare ai loro occhi alcun coinvolgimento particolare, se non un’amicizia. L’unica cosa su cui sono d’accordo gli altri gieffini è che Domenico avrebbe dovuto evitare il tutto per non infastidire Valentina e tutelarla.

In questo modo, si spegne l’eventualità di creare questo triangolo amoroso, visto che tutta la Casa nega ciò che autori, conduttrice, opinionisti e pubblico hanno visto. Questo era proprio ciò su cui si puntava, al momento. La Ventura sembrava aver trovato la chiave giusta per creare una dinamica che potesse appassionare e creare tensioni, ma niente da fare.