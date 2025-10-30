Il Grande Fratello ha bisogno di Jonas: stasera urta tutti, ma è il vero gieffino

Una guerra tra leader l’ha definita Simona Ventura stasera al Grande Fratello, la diatriba tra Jonas Pepe e Omer Elomari, nella sesta puntata. La conduttrice manda in onda una clip che ripercorre gli ultimi giorni di convivenza nella Casa e non viene nascosto nulla. Infatti, vengono trasmesse tutte le ‘minacce’ di Jonas, dietro le spalle del suo ‘nemico’. Quali? Il giovane concorrente si è detto pronto a sfinire e provocare totalmente Omer (e anche Domenico) per portarlo ad avere un confronto fisico.

Ma perché? Portando Elomari ad alzargli le mani, come ha detto lui, causerebbe la sua squalifica immediata. “Non arriveremo mai a questo punto. Lui mi provocherà. Se vuoi provare, prova. Ci provo anche io, vediamo chi ci arriva prima a quel punto là”, replica stasera Omer. Così quest’ultimo asfalta in un attimo Jonas, che continua a cercare di mostrarsi come una persona filosofica e profonda.

Può avere tanto studio alle spalle, ma non è di certo questo a fare una persona di spessore e con delle abilità di vita. “Voi due siete ossessionati l’uno dall’altro”, dichiara Sonia Bruganelli, che ormai è una presenza fissa nello studio di Canale 5. A un certo punto, interviene Floriana Secondi, che non le manda a dire. L’opinionista si lascia andare a un feroce attacco contro Jonas, al quale tanti telespettatori a casa applaudiscono:

“Alla base, sei un bravo ragazzo, ma sei invidioso. Non c’entra nulla Rasha e neanche il fisico. Lo invidi perché è un giocatore forte, che sta tirando fuori le sue abilità. Siamo onorati di averti in questa casa per la tua cultura, ma sei disonesto e scorretto. Vuoi portarlo ad alzarti le mani?”

La replica dello studioso tutto d’un pezzo? “Non ho capito niente di quello che hai detto”, tuona dalla Casa Jonas. Sebbene questo suo comportamento sia discutibile, si può dire che Pepe va bene così e meno male che c’è. Almeno, a differenza di altri concorrenti, cerca di creare tensioni e dinamiche, sebbene possa dividere, piacere e non piacere. Si sta facendo notare, smuove le acque, provoca, si espone e crea malumori in casa. Il reality show ha bisogno del suo antagonista, che non si tira indietro di fronte a nulla.

Anzi, tuona ancora contro Floriana facendole notare che qualche puntata fa gli ha detto che gli tirerebbe una capocciata. La Secondi si difende facendo notare che la sua era una battuta, che non ha nulla a che fare con le sue minacce velate a Omer. Ma quest’ultimo non è l’unico a finire nel mirino di Jonas. Infatti, Pepe litiga anche con Domenico D’Alterio ormai da giorni.

“Tu fai l’intelligente quando vuoi tu. Sei una persona che provoca e basta”, così lo attacca il napoletano quando ascolta la clip in cui Jonas lo accusa per come si sta comportando con Benedetta Stocchi, non rispettando la compagna Valentina. “Tu sei un bambino, questi sono i 24 anni tuoi”, continua. “Il bambino lo fai tu davanti a tutta Italia. Non posso avere un confronto con te”, replica Jonas, restando composto, com’è solito fare. A difendere Pepe ci pensa Ivana, la quale crede che effettivamente si esponga su tutto e sia sincero e diretto.