David Harbour e Lily Allen, storia confermata: baci e notte insieme

David Harbour e Lily Allen fidanzati: nuovi gossip confermano la loro grande vicinanza

L’amore è sbocciato davvero: Lily Allen e David Harbour stanno insieme! E non si nascondono più. Recentemente si è parlato di una loro vicinanza mentre oggi abbiamo la conferma che c’è del tenero tra l’attore di Stranger Things e la cantante. Una storia che fa tanto chiacchierare e che ha sicuramente sorpreso: David è riuscito a far breccia nel cuore di Lily, felice e sorridente al suo fianco, come dimostrano gli scatti pubblicati da alcuni paparazzi che li hanno beccati insieme a New York. Baci e notte trascorsa insieme, Lily e David fanno sul serio e i gossip non mancano. I due sono stati avvistati più volte insieme nelle ultime ore.

Lily e David news, pizzicati insieme a New York: baci e notte romantica

Dopo i primi avvistamenti della coppia e l’uscita romantica a Londra, ora sono stati beccati durante l’afterparty del Saturday Night Live, dove l’attore David Harbour è stato invitato per un’intervista. Come racconta JustJared.com, hanno passato la notte insieme e, il giorno seguente, hanno pranzato al Cafe Gitane di New York, per poi lasciarsi andare a grandi effusioni immortalate dai paparazzi.

