Stranger Things 4 si farà: primo teaser ufficiale da Netflix VIDEO

Stranger Things 4 si farà: Netflix ha diffuso il primo teaser ufficiale

Ora non ci sono più dubbi: Stranger Things 4 si farà! Netflix ha annunciato sui propri account social che la quarta stagione della celebre serie tv è in lavorazione. Non solo: la piattaforma streaming ha pure diffuso il primo teaser ufficiale. Come potete vedere più in basso, nel filmato viene annunciato che la storia non sarà più ambientata ad Hawkins, la cittadina immaginaria protagonista delle prime tre stagioni. Del resto era prevedibile visto che dopo la scomparsa di Hopper Joyce, Eleven (Undici), Jonathan e Will si trasferiscono altrove. Dunque saranno ambientata in un’altra città le nuove avventure di El – o Undi se preferite – e company. Almeno inizialmente perché in un secondo momento, come spifferato già dagli autori della serie tv, si tornerà ad Hawkins, proprio lì dove tutto è iniziato.

La probabile data d’uscita di Stranger Things 4

Al momento Netflix non ha ancora comunicato la data ufficiale di uscita di Stranger Things 4. Con tutta probabilità i nuovi episodi saranno disponibili a partire dalla prossima estate, per la gioia dei tanti fan che non vedono l’ora di scoprire come finirà la storia di Eleven, interpretata dalla talentuosa Millie Bobby Brown. “Siamo entusiasti di continuare la nostra avventura con Netflix. Ted Sarandos, Cindy Holland, Brian Wright e Matt Thunell hanno dato una grande opportunità al nostro show, cambiando per sempre la nostra vita. Dal nostro primo incontro sino al lancio di Stranger Things 3, l’intero team di Netflix è stato a dir poco sensazionale, fornendoci il supporto e la libertà creativa che abbiamo sempre sognato. Non vediamo l’ora di raccontare nuove storie insieme, iniziando, ovviamente, con il viaggio di ritorno a Hawkins!”, hanno dichiarato i creatori della serie, i fratelli Duffer.

I fratelli Duffer pronti per le nuove puntate di Stranger Things

“I fratelli Duffer hanno affascinato gli spettatori di tutto il mondo con Stranger Things, siamo entusiasti di rafforzare ulteriormente il nostro legame. La loro vivida immaginazione darà vita a nuovi film e serie tv, che siamo certi i nostri utenti adoreranno. Non vediamo l’ora di vedere cosa avranno in serbo per noi una volta usciti dal Sottosopra“, ha invece detto Ted Sarandos, Chief Content Officer di Netflix.