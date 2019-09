David Harbour e Lily Allen stanno insieme? Incontro ravvicinato per Jim Hopper

Lily Allen e David Harbour stanno insieme?

Tanti sono i pettegolezzi che si rincorrono nelle ultime ore su Lily Allen e David Harbour: stanno insieme oppure siamo noi curiosoni a vedere storie d’amore dove invece sono nate sono solo amicizie o semplici conoscenze? Tutto può essere ma è ovvio che noi non potevamo assolutamente perderci un gossip del genere perché i due sono famosissimi e lui, lo sceriffo Jim Hopper di Stranger Things, è ormai entrato nel cuore di tutti e tutte. Le indiscrezioni sono esplose dopo che i due sono stati visti assieme parecchie volte in atteggiamenti sospetti, quasi intimi e comunque complici.

David Harbour fidanzato con Lily Allen: lo sceriffo di Stranger Things e la cantante protagonisti del gossip

In uno dei tanti incontri, quello a Londra per la precisione, i fan li hanno visti a un evento ridere e scherzare, corteggiarsi insomma, per tutta la serata. Quella stessa sera Lily ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che la vedeva sorridere in metro con un abito elegantissimo; qualcuno sospetta che sia stato proprio Harbour a fare quello scatto ma fino a quando non avremo la prova provata di tutto potremo solo limitarci a considerazioni, riflessioni, speranze o illusioni. A nostra discolpa comunque c’è qualcosa che forse a qualcuno non è sfuggito.

@DavidKHarbour When on earth did this happen!? 🤔 I’m baffled! Hahaaa 🤣 #LilyAllen Thought I knew all the gossip! pic.twitter.com/DxDndVPo1M — EmmaGee (@GeeEmma20) August 31, 2019

David Harbour flirta con Lily Allen? Il gossip non è nuovo

Il gossip su un presunto flirt tra i due piccioncini non è nuovo, visto che entrambi sono stati visti a cena a Londra ad agosto 2018 e che lui sembra aver rotto con l’attrice di Animali Fantastici Alison Sudol; è stata proprio quest’ultima a pubblicare un post in cui faceva intendere la fine della relazione sebbene anche in questo caso si tratti più di congetture che di realtà. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo ma una cosa è certa: lo sceriffo Hopper piace parecchio!