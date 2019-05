Daniele Liotti è “assolutamente felice”: tutto merito di Beatrice

Daniele Liotti torna in tv con Duisburg Linea di Sangue e racconta un periodo molto felice della sua vita

Daniele Liotti, spesso definito “Il bello della fiction italiana”, dopo aver finito di girare le riprese della quinta stagione dell’amata fiction A un passo dal cielo, questa sera (mercoledì 22 maggio) torna sul piccolo schermo con Duisburg – Linea di Sangue. Il film è basato su una storia realmente accaduta nel 2007 a Duisburg, in Germania, dove nel giorno di Ferragosto vennero uccisi davanti ad un ristorante italiano sei giovani calabresi. Contento e soddisfatto per questo ruolo e per la sua carriera in generale, l’attore romano sta vivendo un bellissimo periodo anche dal punto di vista personale. Da un anno e mezzo circa è diventato papà per la seconda volta. Dalla relazione con la compagna Cristina è, infatti, nata la piccola Beatrice che gli regala ogni giorno meraviglia e stupore, ma soprattutto tanta felicità.

Daniele Liotti papà per la seconda volta con Beatrice: “Solo un bambino può donarti tanta felicità”

Dopo aver avuto Francesco, figlio 20enne protagonista de La compagnia del cigno, Liotti è diventato papà per la seconda volta. Al settimanale RadiocorriereTv, ha parlato proprio della sua piccola Beatrice, rivelando in che modo trascorre il tempo con lei. “Giocando, stando con lei. Mi meraviglio di quanto sia bello osservarla semplicemente mangiare o mentre guarda la televisione. Sono gli occhi della purezza”, afferma. E poi si lascia andare ad una riflessione profonda sull’importanza dei bimbi in questo esatto momento storico: “Ci sono tanti fattori inquinanti nelle nostre vite, nella nostra società, solo un bambino può donarti tanta felicità”. E quando il giornalista Giuseppe Di Viesto gli chiede seè un uomo felice, risponde: “Assolutamente felice”.

Duisburg Linea di Sangue, il film di Rai 1 con Daniele Liotti: il personaggio

Dopo aver finito le riprese di Un Passo dal Cielo 5 dove interpreta Francesco Neri, Daniele Liotti sarà il protagonista di Duisburg Linea di Sangue, dove interpreta un ruolo totalmente diverso rispetto a quello dell’amata serie di casa Rai. Nel film sarà infatti un poliziotto, il commissario Battaglio, personaggio che l’attore ha interpretato incontrando i poliziotti che all’epoca presero parte alle indagini. Anche perché molto ispirato all’uomo reale della vicenda narrata. “Quando venne scelto dalla Questura di Reggio-Calabria, Michele Battaglia,(nome di fantasia attribuito dagli sceneggiatori al commissario interpretato da Liotti, NDR) fu individuato perché era assolutamente la persona più capace per un tipo di indagine come questa. Abbiamo voluto raccontare anche il lato umano del personaggio, le sue paure, le sue fragilità”, racconta Daniele.