Francesco Liotti, Gigi La compagnia del cigno: “Ho sofferto per mio padre Daniele”

La compagnia del cigno, Gigi: l’attore Francesco Liotti è il figlio di Daniele Liotti

Tra gli attori de La compagnia del cigno, la fortunata fiction di Rai Uno, c’è anche un figlio d’arte. Si tratta di Francesco Liotti, che interpreta il ruolo di Gigi. Il giovane, che ha 20 anni, è il figlio di Daniele Liotti, popolare in Italia per le serie Squadra Mobile e Un passo dal cielo. Francesco è il figlio che Daniele ha avuto con la sua ex compagna Arianna. I due si sono lasciati quando il ragazzo aveva solo tre anni e questo ha profondamente scosso la vita di Liotti Junior. “Avevo il cuore spezzato. La mancanza di mio padre mi ha fatto molto soffrire e ha sicuramente influito sul mio carattere. Fino alle elementari sono stato un bambino piuttosto difficile, fin troppo vivace. Non avevo mai voglia di studiare, ero iperattivo e per sfogarmi facevo qualsiasi tipo di sport. Ho cominciato a tranquillizzarmi solo verso gli otto anni”, ha raccontato Francesco al settimanale Di Più.

La famiglia allargata di Francesco Liotti

Col tempo Francesco ha dovuto fare i conti con una famiglia allargata. La madre Arianna si è sposata e ha avuto altri tre figli. Pure Daniele Liotti è diventato di nuovo padre: qualche anno fa è nata Beatrice, avuta dalla collega Cristina D’Alberto, che ha instaurato un ottimo rapporto con il primogenito del suo compagno. “Dopo la separazione da mia madre mio padre ha continuato ad essere presente. Ha cercato di starmi il più possibile vicino”, ha aggiunto Francesco, che non è stato ostacolato da Daniele nel suo percorso di attore. “Mi ha solo detto che non devo improvvisare ma studiare”, ha sottolineato l’attore de La compagnia del cigno che, seguendo il consiglio del genitore, è attualmente iscritto ad un’accademia di recitazione.

Francesco Liotti: attore e musicista

Oltre a recitare Francesco Liotti è un grande appassionato di musica e grazie a questa è arrivata a superare il provino per La compagnia del cigno. Il ventenne suona la chitarra e scrive canzoni. Con uno dei suo brani Francesco è riuscito ad ottenere la parte di Gigi. Nonostante l’età, Liotti Junior non è presente sui social network. È single e vive con la madre a Roma.