Un passo dal cielo 5, Daniele Liotti: “Riprese finite”. Prime anticipazioni

Un passo dal cielo 5, Daniele Liotti svela la fine delle riprese. La fiction tornerà presto

Daniele Liotti ha sostituito Terence Hill al timone della fiction Rai, Un passo dal cielo. La quinta stagione dovrebbe arrivare a breve soprattutto perché l’attore ha confermato a Tv, Sorrisi e Canzoni di aver terminato le riprese, nel mese di gennaio. Un lavoro davvero duro per il cast, durato per tanti mesi. L’attore, che da poco ha nella sua famiglia una nuova arrivata, la seconda figlia, frutto dell’amore con e per la compagna Cristina D’Alberto. Dopo la nascita di Francesco, ben 19 anni fa, Liotti è tornato a vivere l’emozione della nascita insieme alla compagna. E lo aveva confermato anche a Verissimo, quando era stato ospite di Silvia Toffanin. Finite le riprese della fiction, Daniele si sta dedicando alla sua famiglia. Francesco Neri, il suo personaggio in Un passo dal cielo, torna così per la sua seconda stagione.

Daniele Liotti: tutte le curiosità su Un passo dal cielo 5

A Tv, Sorrisi e Canzoni, Daniele Liotti ha raccontato tutte le ultime news sulla quinta stagione di Un passo dal cielo. Un lungo lavoro quello che ha vissuto l’attore insieme ai colleghi di cast e a gennaio hanno finito di girare i nuovi episodi. Il duro lavoro è stato però allietato dai meravigliosi paesaggi scelti dalla produzione: “Girare in luoghi così belli tra le montagne, i laghi, i boschi del Trentino-Alto Adige è stato appagante“, ha rivelato Liotti. Anche la compagnia è stata importante per lui, che non ha voluto lasciare a casa la famiglia: “E poi la mia compagna Cristina e mia figlia Beatrice sono state con me“.

Un passo dal cielo 5: le prime anticipazioni

Cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova stagione di Un passo dal cielo? Le linee sentimentali seguite sarebbero due: ossia quella tra Francesco Neri ed Emma e quella tra il commissario Nappi ed Eva (interpretata dalla compagna di Raoul Bova, Rocio Munoz Morales). Non ci saranno casi gialli nel corso di ogni puntata, ma solo uno che si apre ad inizio stagione e prosegue fino all’ultima puntata. La quinta stagione è prevista per il prossimo settembre, ma ancora non si conosce la data ufficiale.