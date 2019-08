Daniela Ferolla: la sorella segue le sue orme e partecipa a Miss Italia

Miss Italia: tra le concorrenti la sorella di Daniela Ferolla, vincitrice del concorso nel 2001

È quasi tutto pronto per Miss Italia 2019, che quest’anno torna in casa Rai in occasione dell’ottantesima edizione. In queste ore la commissione selezionatrice sta scegliendo le aspiranti reginette che, insieme alle 21 rappresentanti delle regioni, formeranno il gruppo delle 80 finaliste. Al momento le ragazze candidate alla fascia di “più bella d’Italia” sono 187 e tra queste c’è anche qualche “volto noto” come quello della sorella di Daniela Ferolla, ex conduttrice di Linea Verde e vincitrice dello storico concorso di bellezza nel 2001. Occhi chiarissimi come la famosa sorella, Miriam Ferolla (questo il nome della ragazza) ha 26 anni e lo scorso 4 agosto ha vinto il titolo di Miss Cinema Campania, guadagnando così l’accesso alle Prefinali Nazionali.

Daniela Ferolla: la sorella Miriam partecipa alle selezioni di Miss Italia 2019

Daniela Ferolla è stata incoronata Miss Italia ormai quasi vent’anni fa, esattamente nel 2001, ed è stata l’ultima vincitrice minorenne. Nata in provincia di Salerno partecipò al concorso, a differenza della sorella Miriam, con una fascia della Calabria (Miss Moda Mare Calabria) dove si trovava in vacanza. Dopo l’anno di regno si è laureata in Scienze della Comunicazione per poi iniziare una brillante carriera televisiva. Fino all’anno scorso è stata al timone di Linea Verde insieme a Federico Quaranta. Miriam Ferolla ricalca le sue orme e tenta anche lei la carta di Miss Italia, anche se ad un’età più matura. Nella storia del concorso non è la prima volta che due sorelle partecipino al concorso, ma solo una volta due sorelle sono diventate entrambe Miss: Nel 1960 Layla Rigazzi e nel 1965 Alba.

Miriam Ferolla: l’aspirante Miss studentessa ed attrice

Miriam Ferolla è nata a Vallo della Lucania (in provincia di Salerno) il 14 agosto del 1992, otto anni dopo la celebre sorella. All’età di otto anni inizia a studiare danza classica, danza moderna e flamenco. Dopo il diploma si iscrive ad una scuola di musical a Roma e inizia anche lo studio della recitazione. Studentessa di Lettere e Filosofia, sul suo profilo instagram si definisce attrice. Sarà una delle concorrenti ufficiali di Miss Italia come la sorella Daniela Ferolla? Manca poco per scoprire le 80 finaliste scelte dalla giuria tutta al femminile.