Miss Italia 2019, al via la selezione per le 80 finaliste: ecco le tre giurate

Miss Italia 2019: in partenza le prefinali nazionali

Si accendono ufficialmente i motori per Miss Italia 2019, che quest’anno sarà guidato da Alessandro Greco. Da domani ci si avvicinerà alla grande finale del concorso che per per celebrare la sua ottantesima edizione ha fatto ritorno in casa Rai dopo alcune edizioni ospitate da La 7. Nella giornata di domani (martedì 27 agosto 2019), andrà in scena in quel di Mestre la selezione che porterà alla scelta delle ragazze che approderanno ufficialmente alla finale di venerdì 6 settembre, in onda dal PalaInvent di Jesolo e trasmessa in prima serata su Raiuno. Le aspiranti reginette attualmente sono 187: tante studentesse, molte sportive tra cui un arbitro, due mamme, una coppia di gemelle e anche qualche ragazza di origini straniere. Solo in 80, proprio come gli anni che Miss Italia compie quest’anno, potranno accedere al Gran Gala per contendersi la fascia della “più bella d’Italia“.

La giuria di Miss Italia con Samanta Togni, Silvana Giacobini e Caterina Murino

A scegliere le future concorrenti della finalissima di Miss Italia 2019 sarà una giuria composta da tre donne del mondo delle spettacolo: la giornalista ed opinionista tv Silvana Giacobini, la danzatrice Samanta Togni direttamente da Ballando con le stelle e l’attrice Caterina Murino. Quest’ultima è stata un’ex concorrente nell’edizione del 1997 e sembra essere arrivata in giuria dopo il gentile rifiuto di Monica Setta. Le tre giurate nella selezione di Mestre dovranno esaminare, con tutta una serie di test, le quasi 200 ragazze, ma non giudicheranno solo ed esclusivamente l’aspetto esteriore. Infatti fattori determinanti saranno la personalità della ragazze e il talento che sapranno dimostrare.

Miss Italia 2019: le finaliste saranno presentate alla Mostra del Cinema di Venezia

Dopo aver selezionato le 80 aspiranti Miss, Togni e le colleghe della giuria parteciperanno anche alla finale del 6 settembre su Raiuno. È qui che entrerà in gioco una seconda giuria che avrà il compito di assegnare le cosiddette “fasce minori” come quelle storiche di “Miss Eleganza” e “Miss Cinema” che tanta fortuna hanno portato per esempio a Sophia Loren ed Elisa Isoardi. Ad ogni modo Miss Italia 2019, novità di quest’anno, sarà scelta in modo esclusivo dal pubblico italiano attraverso il televoto, come auspicato dal conduttore. Prima della finalissima, come riporta Tv Blog, le 80 partecipanti saranno presentate ufficialmente il prossimo 29 agosto sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.