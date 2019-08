Miss Italia 2019: Monica Setta dice no alla giuria, arriva Caterina Murino?

Miss Italia 2019: Monica Setta rifiuta l’invito in giuria. Al suo posto potrebbe arrivare l’attrice Caterina Murino

Continuano i preparativi per Miss Italia 2019. In questi giorni si sta lavorando alla composizione della giuria che entrerà in azione dal 26 al 28 agosto per scegliere le aspiranti reginette. Tra i selezionatori doveva esserci anche Monica Setta, ma a quanto pare la giornalista ed l’opinionista televisiva ha rifiutato l’invito della madrina della manifestazione di bellezza nazionale, Patrizia Mirigliani. Secondo quanto riportato da Blogo, la Setta ha declinato l’offerta di partecipare in qualità di giurata per prepararsi al meglio al debutto di Unomattina in famiglia accanto a Tiberio Timperi, in onda su Raiuno dal prossimo 14 settembre. Dunque otto giorni dopo dalla finalissima della prossima edizione di Miss Italia che sarà trasmessa, sempre sul primo canale di casa Rai, il 6 settembre in diretta da Jesolo con la conduzione di Alessandro Greco.

Monica Setta declina l’invito in giuria a Miss Italia e spiega il motivo: “Devo concentrarmi su Unomattina in famiglia”

“Ho chiamato Patrizia Mirigliani e l’ho ringraziata per l’opportunità, ma siccome il 14 settembre debutto con Unomattina in famiglia su Rai 1 con Timperi, devo rinunciare al palcoscenico di Miss Italia per concentrarmi sulla preparazione al programma – dichiara Monica Setta a Tv Blog – Per me è un secondo inizio e devo essere molto concentrata perciò ho scelto la linea di tenere la testa bassa e di lavorare con umiltà e passione senza disperdere energie. Peccato perché questa di Miss Italia sarà una celebrazione importante, un compleanno da 80 candeline e mi sarebbe piaciuto essere a Jesolo ad incoronare la vincitrice. Speriamo che venga scelta non solo per la bellezza, ma anche per l’intelligenza”.

Miss Italia, giuria tecnica: al posto di Monica Sette dovrebbe arrivare l’attrice ed ex concorrente Caterina Murino

Nel concorso di bellezza nazionale, che quest’anno avrà un regolamento diverso per volere di Alessandro Greco, al posto della Setta (come riporta sempre Tv Blog) dovrebbe arrivare Caterina Murino: concorrente a Miss Italia nel 1997, ex letterina di Passaparola ed attrice che nel 2006 ha vestito i panni di Bond Girl nel film Casino Royal di 007. Con lei nella giuria tecnica ancora in evoluzione dovrebbero esserci anche, direttamente da Ballando con le stelle, Samuel Peron e Samantha Togni.