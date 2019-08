Miss Italia 2019, Alessandro Greco conduttore ufficiale: l’annuncio

Miss Italia 2019, Alessandro Greco conduttore dell’80esima edizione: ora è ufficiale, l’annuncio e le parole del conduttore

Era nell’aria da alcuni giorni, ora arriva l’ufficialità: Alessandro Greco sarà il conduttore di Miss Italia 2019. Quest’anno il concorso di bellezza, che compie 80 anni, tornerà sulla Rai e sarà trasmesso dalla rete ammiraglia venerdì 6 settembre, a partire dalle ore 21.15. Inizialmente il programma era stato offerto ad Antonella Clerici che però ha declinato la proposta. In seconda battuta aveva preso quota il nome di Flavio Insinna ma qualcosa è andato storto durante la trattativa. Dunque, ecco Alessandro Greco, nome annunciato poco fa dal profilo Twitter ufficiale di Miss Italia.

Alessandro Greco condurrà per la prima volta il concorso di bellezza

“È UFFICIALE: Alessandro Greco è il conduttore della finale degli 80 anni di Miss Italia, in programma il 6 settembre su Rai Uno”. Con questo tweet l’organizzazione del concorso toglie ogni dubbio su chi sarà al timone dello show. Si tratta della prima conduzione della manifestazione per Greco, nonostante già negli anni Novanta ha condotto le Prefinali a Riolo Terme. Altra curiosità, è che proprio a Miss Italia ha conosciuto Beatrice Bocci, poi diventata sua moglie. La donna si è classificata seconda alla finale del 1994.

Le parole di Alessandro Greco su Miss Italia: ecco che edizione sarà

Greco, intervistato dall’ANSA, ha dichiarato che in questa edizione “verrà esaltata la bellezza italiana in tutte le sue forme, anche quella dell’Italia stessa: un’occasione per celebrare la storia del concorso ma anche quella della società e del costume italiani”. A chi sostiene che il concorso proponga un’immagine mercificata della donna, il conduttore replica: “Miss Italia non è mai stato un concorso solo sulla bellezza, anche quando è stato contestato: la mercificazione della donna appartiene ad altri ambiti. Lo proveremo a fine serata“.

Patrizia Mirigliani: “Miss Italia, non è un concorso morto”

Greco, molto apprezzato da Enzo e Patrizia Mirigliani e in varie occasioni molto vicino al concorso, prende il posto di Francesco Facchinetti, alla guida nelle ultime tre edizioni. La patron del concorso, Patrizia, pochi giorni fa ha rilasciato un’intervista al settimanale Spy a cui ha raccontato il suo dispiacere per il rifiuto avuto da Antonella Clerici. Inoltre ha risposto a chi sostiene che il format sia esaurito: “Mi viene da sorridere. Miss Italia lo davano per spacciato già negli anni ’60 e ’70. È vero, però, che Instagram ha cambiato i parametri di bellezza, i reality hanno offerto nuove opportunità, la globalizzazione ha complicato il concetto di ‘ragazza della porta accanto’. Eppure questo non è un concorso morto, continua a raccontare i cambiamenti delle donne e rimane una vetrina importante e qualificata per parlare di bellezza”.