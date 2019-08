Miss Italia, Patrizia Mirigliani si confida: il no di Antonella Clerici

Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, si confessa: il ritorno in Rai della manifestazione, il no di Antonella Clerici e la risposta a chi pensa che sia un concorso morto

Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, si è confidata con il settimanale Spy (in edicola da domani 9 agosto). Tra un mese lo storico concorso di bellezza farà rientro a ‘casa’, in Rai, venendo trasmesso sulla rete ammiraglia del servizio pubblico a partire dalle 21,15. Inizialmente per la conduzione del programma si era pensato ad Antonella Clerici, ma la presentatrice ha rifiutato la proposta. Un no che ha provocato non poco dispiacere alla patron che nella conduttrice di Legnano vedeva una serie di caratteristiche perfette per guidare lo show che a breve festeggerà l’80esima edizione.

Mirigliani: “Miss Italia non è morta”

“Mi è dispiaciuto molto che Antonella si sia tirata indietro, sarebbe stata un’ottima conduttrice”, ha detto la patron al settimanale Spy. Poi ha aggiunto: “Le trattative per tornare in Rai sono state effettivamente complicate, come lo sono sempre quando c’è un cambiamento, ma se qualcuno ha provato a bloccare tutto non lo so e neanche lo voglio sapere. Questo per me è un momento di grande felicità, vorrei lasciare le polemiche alle spalle”. La Mririgliani ha replicato anche a chi ritiene che il concorso di bellezza sia in parabola discendente, non al passo con i tempi. “Mi viene da sorridere. Miss Italia lo davano per spacciato già negli anni ’60 e ’70. È vero, però, che Instagram ha cambiato i parametri di bellezza, i reality hanno offerto nuove opportunità, la globalizzazione ha complicato il concetto di ‘ragazza della porta accanto’. Eppure questo non è un concorso morto, continua a raccontare i cambiamenti delle donne e rimane una vetrina importante e qualificata per parlare di bellezza”.

Antonella spiega il suo no. In arrivo alla conduzione Alessandro Greco

“Con la mia consueta schiettezza ho detto no a Miss Italia perché non c’erano le condizioni per preparare l’evento adeguatamente avendolo saputo solo pochi giorni fa” è stata la giustificazione data dalla Clerici relativa al no per dirigere lo show. Nel frattempo pare che Insinna, che sembrava dover guidare il concorso, non farà più parte dei giochi. Al suo posto ci dovrebbe essere Alessandro Greco.