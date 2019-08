Miss Italia, salta la conduzione di Insinna: arriva Greco, retroscena

Miss Italia, salta la conduzione di Flavio Insinna: arriva Alessandro Greco, l’indiscrezione

Miss Italia 2019, per l’80esima edizione, riapproderà in Rai. L’evento è previsto per venerdì 6 settembre e sarà messo in onda sulla rete ammiraglia del servizio pubblico. In questi giorni si è molto vociferato su chi ci sarà al timone dello show e le ultime indiscrezioni davano quasi per certa la coppia formata da Flavio Insinna e Nino Frassica. Tuttavia pare che qualcosa sia andato storto e che la manifestazione di bellezza sarà condotta da Alessandro Greco. A svelarlo è il sempre informato TvBlog che ha raccontato il retroscena in anteprima. Dunque, pare che siano del tutto tramontate le possibilità di vedere il vulcanico presentatore romano alla guida del programma.

Alcuni ostacoli insormontabili avrebbero bloccato l’approdo di Insinna alla conduzione della manifestazione di bellezza

“Come scritto sempre qui su TvBlog, alcuni ostacoli hanno frenato l’approdo di Insinna alla guida di Miss Italia 2019; ostacoli che, secondo quanto apprendiamo, proprio negli ultimi minuti sarebbero diventati insormontabili” si legge sul sito di informazione, che aggiunge: “Al suo posto dovrebbe esserci un vecchio e caro volto di Rai1, ci riferiamo ad Alessandro Greco, che lo scorso anno è stato al timone del gioco a premi proprio della Rete 1 Zero e lode”. Insinna, con molte probabilità, non ci sarà. Discorso diverso per il comico e attore Nino Frassica che invece dovrebbe prendere parte all’evento in veste di ‘battitore libero’. Prevista anche una carrellata di ospitate di altri volti noti.

Miss Italia 2019, tutti gli ospiti dell’edizione numero 80 in onda venerdì 6 settembre su Rai 1

“Nino Frassica, secondo quando appendiamo, dovrebbe essere comunque fra gli ospiti della serata nel ruolo di ‘battitore libero’, con lui Monica Setta, Bianca Guaccero, Manila Nazzaro e forse Milly Carlucci” scrive sempre TvBlog. L’80esima edizione di Miss Italia 2019, come sopra accennato, andrà in onda tra un mese, più precisamente venerdì 6 settembre. L’appuntamento è su Rai Uno a partire dalle ore 21:15. L’evento sarà trasmesso in diretta da Jesolo e, a quanto pare, ci sarà Alessandro Greco a guidarlo.