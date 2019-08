Bianca Guaccero e Manila Nazzaro approdano a Miss Italia 2019

Bianca Guaccero e Manila Nizzaro saliranno sul palco di Miss Italia 2019

Ormai è ufficiale, Miss Italia 2019 ci sarà. La presenza del famoso concorso di bellezza italiano era infatti traballante poi, però, è arrivata la notizia che la Rai ha voluto riportarlo a casa. Dunque, quest’anno la sfida tra le belle donzelle nostrane andrà in onda. Inizialmente, la conduzione era stata proposta ad Antonella Clerici che, però, ha rifiutato. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco sembrava esser rimasta a mani vuote ma ha deciso comunque di restare in Rai forse sperando ricevere le chiavi di un programma che duri magari per una stagione intera e non solo per qualche serata. Quindi, il timone di Miss Italia 2019 molto probabilmente andrà a Flavio Insinna che, pare, verrà affiancato da un altro grande volto Rai: il comico e attore Nino Frassica. Se le cose andranno così, perché non vi è ancora nessuna certezza, i due attori torneranno a lavorare insieme dopo la lunga esperienza fatta a Don Matteo.

Bianca Guaccero e Manila Nazzaro alla finale di Miss Italia

Oggi Blogo ha però lanciato una grande esclusiva. Pare che per la finale del super concorso di bellezza siano state chiamate Bianca Guaccero e Manila Nazzaro. Miss Italia andrà in onda dal 6 Settembre in poi e, in questo modo, la Guaccero avrà la possibilità di lanciare la nuova stagione di Detto Fatto che la vedrà al timone per il secondo anno successivo. Insomma per l’attrice pugliese partecipare alla finale di Miss Italia sarà una grande opportunità. La Nazzaro, invece, sarà lì per un altro motivo. La conduttrice, che pare stia tornando in Rai per condurre un programma sportivo, festeggerà a Miss Italia la sua proclamazione avvenuta ben 20 anni fa. La Nazzaro vinse il concorso di bellezza nel 1999.

80 anni di Miss Italia…la Rai festeggia il concorsone

Se ieri, con l’intervista di Amadeus, abbiamo ricordato che nel 2020 il Festival di Sanremo compirà 70 anni, oggi rammendiamo che Miss Italia quest’anno raggiungerà un traguardo importante. Il concorso infatti compirà la bellezza di 80 anni. E, come riporta Blogo, per l’occasione la Rai ha deciso che la Miss verrà eletta solo tramite il televoto senza l’intervento della giuria.