Alessandro Greco rivela: “A Miss Italia farò dei cambiamenti”

Alessandro Greco condurrà la prossima edizione di Miss Italia. Il conduttore però ha in mente di fare alcuni cambiamenti, ecco cosa ha dichiarato

Ormai è ufficiale, Alessandro Greco condurrà la finale dell’ 80esima edizione di Miss Italia che farà ritorno in Rai e sarà trasmessa da Jesolo, venerdì 6 Settembre 2019. Inizialmente il timone del famoso concorso di bellezza sembrava essere andato tra le mani di Flavio Insinna e Nino Frassica poi, però, pare siano sorti degli ostacoli insormontabili per cui i due hanno dovuto obbligatoriamente indietreggiare. Dunque, Alessandro Greco, noto volto storico televisivo, si prepara a far ritorno in Rai e ai microfoni di Blogo ha rilasciato una bella intervista dove ha illustrato quali sono i progetti che ha in mente per il ‘suo’ Miss Italia. Alessandro Greco però prima di tutto vuole regalare agli italiani una bella serata nella quale celebrare la bellezza della donna nella sua totalità. Il conduttore ha dichiarato un gran rispetto per il genere femminile che ritiene, al contrario di tanti uomini, essere superiore a quello maschile.

“A Miss Italia le donne non sono mai state merci” le parole di Alessandro Greco

Il conduttore ha svelato che per ora non sono ancora state prese grandi decisioni riguardanti il programma visto che non sono ancora state fatte le riunioni. Alessandro Greco però ci ha tenuto a sottolineare che in tutta la storia di Miss Italia mai nessuna partecipante è stata trattata come un oggetto: “Non ho mai riscontrato la mercificazione della donna. Le donne a Miss Italia sono sempre state trattate coi guanti bianchi, anzi, di più. Poi, certo, c’è chi se l’è giocata meglio, chi peggio, ma l’intento dei Mirigliani e della Rai è è stato quello di valorizzare la donna. Non una priorità, ma addirittura un’emergenza”.

Alessandro Greco e i cambiamenti che vorrebbe portare a Miss Italia

Nessuna riunione è ancora stata fatta ma Alessandro Greco sembra avere le idee molto chiare. Il conduttore, infatti, vorrebbe dare una sorta di svecchiata al programma: “Mi piacerebbe potare l’autoreferenzialità del concorso, che in alcune fasi della serata tende ad essere autocelebrativa, ad avere una liturgia troppo pomposa. Mi piacerebbe che fosse una serata coinvolgente, divertente, sorridente, piena di ritmo e di energia. Quest’anno più che mai gli italiani potranno eleggere la Miss Italia, visto che ci sarà il televoto. La giuria tecnica, invece, avrà la possibilità di recuperare una ragazza eliminata. Quest’anno sarà eletta davvero la ragazza della porta accanto, la fidanzata ideale, la nipote ideale“.

Alessandro Greco e la modifica ad una formula storica del concorso di bellezza

Alessandro Greco, sempre a Blogo, ha confessato di voler modificare la storica formula che si pronuncia per annunciare alle ragazze che per loro la gara termina lì: “Di sicuro quest’anno non ci sarà il tormentone ‘Per te Miss Italia finisce qui’; io non lo voglio, è un modo per dare il benservito alle ragazze che non mi piace. Non userò questa espressione”. Greco però ancora non sa come sarà la ‘sua’ formula: “Non lo so, un po’ ci ho pensato, potrebbe essere ‘Che la bellezza continui ad accompagnarti'”.

Alessandro Greco risponde alle critiche e svela perché ha accettato la conduzione di Miss Italia

Quando si è venuto a sapere che Alessandro Greco avrebbe condotto la prossima edizione di Miss Italia qualcuno ha arricciato il naso. Lui però ha voluto rispondere alle critiche con totale serenità svelando anche il motivo per cui ha accettato la grande proposta: “A Miss Italia non si può dire di no è come la chiamata in Nazionale per un calciatore. Nella mia carriera ho affrontato serate che non pensavo neanche di riuscire a portare a termine. So prendere i miei rischi. Ma ricordiamoci sempre che non stiamo parlando di un intervento a cuore aperto, ma di intrattenimento, di divertimento.”

Alessandro Greco e il suo rapporto la Rai: “Io sono un suo figlio”

Alessandro Greco si ritiene un figlio della Rai anche se alcune scelte non le ha capite:“Io sono un figlio della Rai e a volte i figli hanno la sensazione che i genitori abbiano uno sguardo lontano e distratto. Succede, ma è soltanto una sensazione, perché lo sguardo non è mai assente, al limite può essere volutamente distratto. La chiamata per Miss Italia mi fa capire che c’è il desiderio di stare insieme, di portare avanti un rapporto. […] Nell’interesse di tutti, soprattutto del pubblico, che mostra di avere un certo slancio quando faccio qualcosa”.