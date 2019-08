Miss Italia torna su Rai1 dopo anni di assenza: le parole di Patrizia Mirigliani

Il prossimo 6 settembre torna su Raiuno Miss Italia. Lo storico concorso di bellezza nazionale fa capolino in casa Rai dopo diversi anni. Infatti dal 2014 è stato ospitato da La7 con la conduzione prima di Simona Ventura e poi di Francesco Facchinetti e Diletta Leotta. Un grande ritorno in occasione dei festeggiamenti per gli ottanta anni della kermesse che ha fatto la storia del costume del nostro Paese. La “Più bella d’italia” del 2019, che prenderà l’eredità della marchigiana Carlotta Maggiorana, sarà dunque incoronata sul primo canale. Dopo alcune polemiche rispetto alla decisione di riportare il concorso sulla prima rete della tv pubblica, Patrizia Marigliani ha detto la sua attraverso un’intervista rilasciata a Tv Blog. La patron, figlia dello storico organizzatore Enzo Mirigliani, parla di una gioia e non di una ferita. Secondo lei Raiuno è la vera casa di Miss Italia, la sede più adatta per festeggiare il traguardo dell’ottantesima edizione. E così promette un’edizione diversa da tutte quelle avute sino ad oggi.

Patrizia Mirigliani parla di Miss Italia 2019: “Edizione caratterizzata dal protagonismo e dal genio femminile”

“Questa edizione in particolare sarà diversa da tutte le altre e sarà caratterizzata dal protagonismo e dal genio femminile, ma anche sarà percorsa dalla nostra convinzione che indietro non si torna e che vogliamo vivere sicure e libere dalla violenza e dalla paura”, dichiara Patrizio Mirigliani sulla prossima edizione di Miss Italia condotta da Alessandro Greco. Per la patron del concorso, diventare Miss non preclude traguardi di altri tipi: “Una volta le ragazze avevano pochi modelli cui ispirarsi, oggi una giovane donna può diventare quel che vuole grazie alla conquista delle leggi di parità e agli straordinari successi femminili negli studi come nell’arte e nelle professioni. Si può guadagnare una fascia di miss Italia e esserne fiere e poi far carriera come prefetto, docente universitaria, esponente politica, imprenditrice. È già accaduto e accadrà sempre. Nessun traguardo infatti è più precluso alle donne e noi ne siamo consapevoli e orgogliose”.

Miss Italia 2019 polemiche, parla Patrizia Mirigliani: “Ferita? Una grande gioia!”

Quando è stato deciso il ritorno di Miss Italia 2019 su Raiuno, non poche sono state le polemiche. Messaggi contrari sono arrivati anche da alcuni membri del consiglio d’amministrazione della Rai. Quando Miss Italia fu estromessa dalla programmazione Rai fu una grossa delusione per la Mirigliani e il suo concorso, ma sembra acqua passata per l’organizzatrice. Dopo il dispiacere per il rifiuto di Antonella Clerici di condurre la finale dell’evento, afferma che il ritorno su Raiuno la rende molto felice: “È una grande gioia. In questo momento non voglio pensare alla ferita, ma voglio pensare alla felicità di rivedere il mio concorso sul palcoscenico di Rai1”. E sulle polemiche: “Le polemiche di questi giorni sono ingenerose e fuori luogo. Quelle si sembrano venire dal passato. Un passato di sterili contrapposizioni fra donne che, tutte insieme, con il nostro coraggio e le nostre aspirazioni, abbiamo lasciato alle spalle e che non possono e non devono tornare”.