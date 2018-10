Malgioglio doveva restare più giorni al Grande Fratello Vip: qualcosa è andato storto

Perché Cristiano Malgioglio non è rimasto più tempo al Grande Fratello Vip 2018

La quarta puntata del Grande Fratello Vip 2018 ha deluso più di qualche telespettatore. In molti si aspettavano un ritorno effettivo di Cristiano Malgioglio nella Casa più spiata d’Italia. E in realtà il paroliere aveva davvero chiesto agli autori del reality show di rimanere qualche giorno nel programma. Ma la produzione ha rifiutato la richiesta, come spifferato da Alfonso Signorini a Casa Signorini. Come mai questa scelta? Molto probabilmente per non ricreare un effetto dejavu, visto che Malgioglio è stato – nel bene e nel male – un grande protagonista della passata stagione. Così per il 2018 l’artista si è dovuto accontentare di qualche ora nella trasmissione. Tanto è bastato per riprendere i nuovi concorrenti, colpevoli – a detta della zia Malgy – di essere troppi pacifici e miti. Parole che hanno scosso qualcuno, come Martina Hamdy e Jane Alexander, che stanno passando in secondo piano rispetto ad altri coinquilini.

I prossimi impegni di Cristiano Malgioglio in tv

Archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip, che non si è dunque ripetuta per volere degli autori, Cristiano Malgioglio è ora concentrato su altri progetti televisivi. A fine ottobre sarà uno degli opinionisti fissi del nuovo format di Piero Chiambretti su Rete 4. Mentre in primavera sarà di nuovo accanto a Barbara d’Urso per l’edizione Nip del Grande Fratello.

Non decollano gli ascolti del Grande Fratello Vip

Intanto il Grande Fratello Vip continua a rivelarsi un insuccesso. Neppure l’ospitata di Malgioglio è servita a contrastare I bastardi di Pizzofalcone, fiction di Rai Uno. Dalla prossima settimana entrerà un nuovo concorrente e il GF Vip andrà in onda sia di lunedi che di sabato. Basterà tutto questo a migliorare la situazione?