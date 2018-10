Ascolti tv 15 ottobre: I Bastardi di Pizzofalcone 2 vince ancora contro il GF Vip 3

Ascolti tv ieri: un altro successo per la fiction I Bastardi di Pizzofalcone 2

Ieri sera, 15 ottobre, è avvenuto un altro accesissimo scontro tra I bastardi di Pizzofalcone e Il Grande Fratello Vip 3. Ci eravamo lasciati la settimana scorsa con il trionfo della fiction di Rai 1, con protagonisti Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini. Come si è conclusa la sfida ieri? Quali sono stati i dati Auditel delle due reti concorrenti? Ebbene si, anche la seconda puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha portato a casa un’altra vittoria! L’amatissima fiction, con protagonista l’ispettore Lojacono, ha conquistato una media di 5.337.000 telespettatori pari al 23.23% di share. Il Grande Fratello Vip 3, invece, ha intrattenuto una media di 3.242.000 telespettatori pari al 20.01% di share. Il padre di tutti i reality ha coinvolto i concorrenti in una serata ricca di emozioni, con l’ingresso di Cristiano Malgioglio, le parole della mamma di Giulia Salemi e la lite fra la marchesa D’Aragona e Patrizia De Blanck. Nonostante ciò, il programma condotto da Ilary Blasi non è riuscito a battere la concorrenza, ma rispetto alle precedenti puntate i dati sono in risalita.

Ascolti tv 15 ottobre: i dati Auditel degli altri programmi in prime time

Dopo aver parlato del successo della fiction di Rai 1 I Bastardi di Pizzofalcone 2, ecco come sono andati gli altri programmi in prime time. Su Rai 2 Niagara, quando la natura fa spettacolo condotto da Licia Colò ha informato, secondo gli ascolti tv, una media di 1.219.000 telespettatori pari al 5.5% di share. La puntata di Presa Dietta, intitolata Iperconnessi, su Rai3, ha interessato una media di 1.221.000 telespettatori pari a 5.67 punti percentuali di share. La nuova puntata di Quarta Repubblica su Rete 4 condotta da Nicola Porro ha appassionato una media di 808.000 telespettatori. Share del 4.31%.

I Dati Auditel degli altri programmi in prima serata di ieri, 15 ottobre

Il match far Spagna e Inghilterra per la Uefa Nations League trasmesso su Italia 1 ha tenuto incollati allo schermo 1.485.000 telespettatori par a 5.82 punti percentuali di share. Su La7 l’amatissima serie americana Boody of Proof è stata vista da 638.000 spettatori pari al 2.45% di share nel primo episodio, da 552.000 telespettatori pari al 2.43% di share nel secondo episodio, e nel terzo da 443.000 spettatori pari al 2.83% di share. Nell’ultimo episodio, invece, da 304.000 spettatori con il 3.32% di share. Infine, il film Agente 007 – Thunderball ha raccolto una media di 491.000 telespettatori pari al 2.26% di share.