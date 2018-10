I bastardi di Pizzofalcone 2: dove rivedere la seconda puntata della fiction

I bastardi di Pizzofalcone 2: la replica della seconda puntata

Si è conclusa anche la seconda puntata della serie televisiva con Alessandro Gassman e Carolina Crescentini. Grande successo anche per la seconda puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2, che con il primo appuntamento ha vinto la serata del lunedì. I telespettatori che volessero rivedere l’episodio oppure lo avessero perso potrà trovare la puntata su Rai Play. Gli affezionati del piccolo schermo potranno, invece, guardare la replica sabato sera: su Rai Premium sabato 20 ottobre andrà in onda la replica della seconda puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2, l’appuntamento è sempre in prima serata. Più di una possibilità, quindi, per rivedere il secondo appuntamento della fiction di Rai Uno.

I bastardi di Pizzofalcone 2: scontro tra Lojacono e Buffardi

Nella seconda puntata l’ispettore Lojacono ha indagato con la sua squadra sul caso di omicidio di un panettiere della città. Nel caso però è coinvolto anche un importante magistrato Diego Buffardi, interpretato da Matteo Martari, che fa di tutto per estromettere Lojacono dalle indagini. Il magistrato, uomo arrogante e maschilista, vorrebbe che a lavorare sul caso ci sia solamente l’antimafia. Nonostante il suo carattere scontroso, Laura Piras (Carolina Crescentini) sembra però attratta dall’uomo, sarà vero che “gli opposti si attraggono” e che “ci si odia si ama“? Una cosa è certa durante le indagini l’ispettore Lojacono (Alessandro Gassman) e Diego Buffardi avranno alcuni scontri, le divergenze investigative tra i due sono palesi.

I bastardi di Pizzofalcone 2: dov’è possibile guardare la seconda puntata?

Per rivedere al seconda puntata basterà andare su Rai Play, oppure, se si preferisce la tv, sarà necessario attendere sabato 20 ottobre. Il secondo appuntamento andrà in onda su Rai Premium in prima serata, alle 21.15 circa. Per sapere, invece, cosa succederà nella terza puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2 bisognerà aspettare lunedì 22 ottobre.