Anticipazioni I bastardi di Pizzofalcone 2: Lojacono inizia a preoccuparsi

I bastardi di Pizzofalcone 2: anticipazioni terza puntata

Anche la seconda stagione de I bastardi di Pizzofalcone ha avuto un ottimo successo. La prima puntata ha vinto la serata, confermando il successo del lunedì della Rai. Dopo l’enorme successo di La vita promessa, ecco che Alessandro Gassman e Carolina Crescentini sono tornati su Rai Uno dando continuità agli ascolti. Napoli è la vera protagonista delle fiction Rai, possiamo vedere la città campana sia il lunedì, con I bastardi di Pizzofalcone, sia il giovedì, con Non dirlo al mio capo 2. Cosa succederà nella terza puntata della serie televisiva che andrà in onda lunedì 22 ottobre? Cosa si nasconde dietro il debito del mutuo dell’ex moglie dell’ispettore Lojacono? C’è qualcosa di più losco di un semplice mutuo non pagato?

I bastardi di Pizzofalcone 2: Lojacono continua a ricevere strane telefonate

La Laura Piras (Carolina Crescentini) e Buffardi (Matteo Martari) nascerà qualcosa di più di un semplice interesse? La donna di allontanerà da Lojacono? Nella terza puntata de I Bastardi di Pizzofalcone la squadra dell’ispettore Lojacono dovrà indagare su un nuovo caso di omicidio. Questa volta verrà trovato ucciso il proprietario di una nota gioielleria della città. Vicino al cadavere la cassaforte dell’attività completamente vuota. Si tratta di un furto finito male oppure ci sono altri misteri attorno alla morte del gioielliere? Sicuramente l’ispettore Lojacono e la sua squadra faranno di tutto per trovare il colpevole dell’omicidio. Nel frattempo il protagonista, interpretato da Alessandro Gassman, continuerà a ricevere telefonate anonime che inizieranno a farlo preoccupare. L’uomo, infatti, non riuscirà più a concentrarsi come vorrebbe sul lavoro.

I bastardi di Pizzofalcone 2: quando andrà in onda la terza puntata

Per sapere cosa succederà nella terza puntata non ci resta che aspettare una settimana. I protagonisti della fiction vi aspettano lunedì 22 ottobre, sempre in prima serata sempre su Rai Uno, subito dopo I soliti ignoti, programma condotto da Amadeus.