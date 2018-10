Carolina Crescentini sul nuovo fidanzato: “Musicista come il mio ex, è capitato”

Carolina Crescentini e il fidanzato Francesco Motta: musicista come l’ex Peter

Da circa un anno Carolina Crescentini è felice insieme al fidanzato Francesco Motta, di professione musicista. Lo stesso lavoro, caso strano, che faceva l’ex dell’attrice, il californiano Peter Mellish. Solo una coincidenza o la protagonista de I bastardi di Pizzofalcone ha un debole per certi uomini? “Nooo, non vado a cercare i musicisti. È capitato che il mio ex lo fosse. Io sono tutto tranne che standard. Ho incontrato persone che mi hanno fatto innamorare, tutto qui. Sono super emotiva, mi lascio travolgere da casini di qualunque tipo. È divertente il casino. Zero tristezza”, ha chiarito la romana al settimanale Tu Style. La Crescentini è cotta di Motta e ama la vita a due, fatta di piccoli grandi cose, emozionanti e magiche. “In due è comunque meglio, più emozionante. Guardare l’alba, ballare a Cuba in mezzo alla gente, a cavolo, non sapendo i passi… L’abbiamo fatto davvero io e Francesco”, ha raccontato la 38enne.

Francesco Motta: chi è il nuovo fidanzato di Carolina Crescentini

Ma chi è il nuovo fidanzato di Carolina Crescentini? Fracesco Motta è un cantautore e polistrumentalista di 33 anni. Ha pubblicato due album e composto diverse colonne sonore. Carolina e Francesco si frequentano da dicembre 2017, da quando sono stati presentati ad una cena tra amici in comune. I due condividono la passione per la musica, per l’arte, per i viaggi e soprattutto per la città di Roma. Qui la Crescentini è nata e cresciuta mentre Motta si è trasferito nella Capitale dopo aver lasciato Pisa.

Francesco Motta e Carolina Crescentini pronti per un figlio

Seppur insieme da poco tempo, la storia tra Francesco e Carolina è già seria. Tanto che la bionda interprete non ha escluso la possibilità di avere un figlio proprio da Motta. Insomma, non resta che attendere l’arrivo della cicogna…