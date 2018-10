Carolina Crescentini e il nuovo fidanzato Francesco Motta: “Un figlio, perché no?”

By

Carolina Crescentini: un figlio dal fidanzato Francesco Motta

La biondissima Carolina Crescentini presto potrebbe diventare mamma. L’attrice è legata sentimentalmente al cantautore Francesco Motta, in arte Motta, dal 2017. La storia va a gonfie vele a tal punto che Carolina a proposito di un figlio che potrebbe arrivare, ha dichiarato al settimanale Nuovo:” Perché no? Non sono una che fa programmi”. Quindi potremmo presto vedere Carolina con un bel pancione al fianco del suo fidanzato Motta, con cui ha sfilato il red carpet della 75esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ufficializzando la loro storia d’amore. Mano nella mano hanno mostrato a tutti il loro fascino e la tanta felicità di stare insieme. Intanto la bella attrice si gode il successo sul piano lavorativo, con la fiction I Bastardi di Pizzofalocone al fianco di Alessandro Gassmann su Rai 1.

Carolina Crescentini e Francesco Motta, una coppia d’arte

Carolina Crescentini e Francesco Motta stanno insieme dal 2017, ad unirli è proprio l’arte. Lei attrice, lui cantautore ma anche lei ha mostrato più volte il suo amore per la musica e la scrittura. Infatti ha dichiarato al settimanale: ” Ancora prima di conoscere Francesco scrivevo su riviste di musica. Tra l’altro anche la scrittura ha sempre fatto parte della mia vitae e mi piacerebbe raccogliere tutti i miei racconti e metterli insieme in un’unica storia“. Dunque questo amore pare essere proprio unito proprio dalle due forme più belle dell’arte: il cinema e la musica. Chissà se presto non vedremo Carolina Crescentini con il pancione e un libro appena fresco di stampa!

Un figlio per Carolina Crescentini

L’attrice trasteverina Carolina Crescentini non nasconde il desiderio di diventare mamma, anche se la società di domani un po’ la spaventa come confida al giornale: ” Soprattutto se penso alla reazione violenta della gente comune sui social”. Il mondo del web ha delle oscurità che terrorizzano tutti, ma l’amore tra lei e Motta riuscirà a vincere tutto!