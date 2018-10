Grande Fratello Vip: la settimana prossima entra un nuovo concorrente

Grande Fratello Vip 2018: chi è il nuovo concorrente che entra la settimana prossima

Dopo lo scarso successo e l’addio di Maurizio Battista c’era da aspettarselo: sta per entrare un nuovo concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip. A rivelarlo l’opinionista del programma Alfonso Signorini, nel corso di una puntata del suo programma web Casa Signorini. La spalla di Ilary Blasi non ha fornito ulteriori dettagli, ma ha ricordato a tutti i fan che il reality show raddoppia. Andrà infatti in onda sia lunedì 22 ottobre che giovedì 25 ottobre. Una scelta fatta da Mediaset per risollevare gli ascolti, piuttosto deludenti fin dalla prima puntata di questa edizione. Ma chi sarà il nuovo concorrente?

I presunti nomi sul nuovo concorrente del GF Vip 2018

Di certezze non ne abbiamo, ma da tempo di parla di Taylor Mega, la web influencer che la scorsa estate ha avuto una storia d’amore con Flavio Briatore. Ma si fanno pure i nomi di Lucas Peracchi, Pamela Petrarolo e Patrizia De Blanck, già vista nella Casa per lo scontro con la Marchesa d’Aragona. Ad ogni modo gli autori non possono più sbagliare: dopo aver scelto un cast piuttosto debole, hanno ora bisogno di un nome forte, incisivo, che possa smuovere gli equilibri troppo piatti del gioco.

GF Vip: i concorrenti già sospettano un nuovo ingresso

Intanto gli altri concorrenti sospettano da giorni, dopo la visita di Cristiano Malgioglio, di un nuovo ingresso al Grande Fratello Vip. Devono cominciare a tremare?