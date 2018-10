Cristiano Malgioglio contro Giovanni Ciacci: polemica su Instagram

Cristiano Malgioglio contro Giovanni Ciacci su Instagram

Il gossip del giorno è servito: lo scontro tra Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci su Instagram è da non perdere! Non sappiamo se leggere con ironia il commento di Malgy alla foto dello stylist di Detto Fatto o se invece fosse serio e col dente avvelenato. Fatto sta che stamattina non si è lasciato sfuggire l’occasione di dare un voto al suo ex amico. Proprio come lui dà voti ai look dei VIP nel programma di Rai Due. A scatenare Malgioglio è stata una foto di Ciacci oppure le sue parole? “Sii la versione originale di te stesso, non la brutta copia di qualcun altro… in questo periodo vedo solo copie mal riuscite in giro …. L ‘originalità è la chiave della vita . #stopcopie #copy #smile #live #love #napoli #italy”, questa la didascalia sotto la foto.

Malgioglio attacca Ciacci: “Voto zero, che coraggio!”

La risposta di Cristiano non è tardata ad arrivare, ma in riferimento allo scatto: “Che sei alto lo sappiamo… Ma che adesso ti senti uno della dinastia dei Watussi… trovo ALLUCINANTE… Io penso che dovresti modificare la tua macchina fotografica. Almeno che tu non abbia fatto allungare le tue… chiamiamole… tra PARENTESI gambe”. Non poteva mancare la stoccata finale, in cui Malgioglio contro Ciacci non si è affatto risparmiato dopo che hanno litigato: “E visto che nel tuo Detto Fatto mi dai sempre due… Io oggi mi sento di darti ZERO. Ma veramente. Per il coraggio di mostrarti”.

La risposta dello stylist di Detto Fatto

Giovanni Ciacci non ha risposto al commento di Cristiano, magari perché ha riconosciuto dell’ironia nell’amico – dovrebbe essere il suo testimone di nozze, quindi probabilmente hanno fatto pace -. Si è limitato a riportare nelle Stories l’immagine dei loro due commenti e a taggare Malgy. Sarà stata una polemica o soltanto uno scherzo? Conoscendo Maglioglio, potrebbe aver polemizzato… scherzando!