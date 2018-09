Giovanni Ciacci si sposa in primavera: Malgioglio sarà il testimone di nozze

Giovanni Ciacci, matrimonio in vista con il compagno Damiano: Malgioglio sarà il suo testimone di nozze

Giovanni Ciacci, dopo aver reso nota la sua storia con il compagno Damiano (conosciuto qualche mese fa), pare sia già pronto a fare il grande passo. Lo stylist, inoltre, non solo ha già scelto quando sposarsi, ma avrebbe già individuato i testimoni di nozze. Di chi si tratta? Uno di loro sarà niente poco di meno che del suo “ex nemico” Cristiano Malgioglio. A dare la notizia, nello specifico, è stato il settimanale Oggi nel suo ultimo numero. In amore come in amicizia, quindi, tutto sembra procedere a gonfie vele per Ciacci.

Giovanni Ciacci quando si sposa? Nozze in primavera per lo stylist di Detto Fatto e il compagno Damiano

“Va a gonfie vele la storia d’amore tra Giovanni Ciacci e il giovane immobiliarista Damiamo” è stato scritto oggi nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi. Tanto bene che, sempre secondo l’autore della rubrica, “Si mormora che i due stiano pensando di convolare a nozze la prossima primavera”. Una volta resa nota la data delle nozze, però,un altro scoop è stato rivelato, ovvero: “Ciacci, come suo testimone avrebbe scelto il suo ex nemico Cristiano Malgioglio”. E se non è una dichiarazione di pace questa…

Giovanni Ciacci: è vero amore con il compagno Damiano

La conferma delle nozze con Damiano, ad oggi, non fanno altro che confermare il forte sentimento che Giovanni Ciacci prova per il compagno. I due, come raccontato da Ciacci stesso quest’estate, si sarebbe conosciuti subito dopo la partecipazione dello stylist a Ballando con le stelle. “Ci siamo conosciuti due mesi fa, in un locale sotto casa mia a Milano” ha raccontato Giovanni Ciacci a Nuovo Tv “Lui mi ha visto, mi ha mandato un bigliettino al tavolo e ora siamo inseparabili”.