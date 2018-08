Giovanni Ciacci e il fidanzato Damiano: “Mi fa sentire le farfalle nello stomaco”

Chi è il fidanzato di Giovanni Ciacci? Damiano, ex di Stefano Gabbana

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Giovanni Ciacci e il fidanzato, l’agente immobiliare Damiano di 26 anni. Quest’ultimo è già noto alle cronache rosa per via della sua storia passata con il famoso stilista Stefano Gabbana. Per amore di Damiano, il costumista di Detto Fatto ha messo da parte altre relazioni. In diverse occasioni Ciacci ha ribadito di avere più di un amore ma da quando ha conosciuto l’immobiliarista tutto è cambiato. Il motivo? L’ex braccio destro di Caterina Balivo si è innamorato, tanto che Damiano potrebbe essere la persona giusta, l’anima gemella.

Le parole di Giovanni Ciacci sul nuovo fidanzato

“Si vede che è arrivata la persona che mi fa sentire le farfalle nello stomaco. Ci siamo conosciuti due mesi fa, alla fine di Ballando con le Stelle, in un locale sotto casa mia a Milano. Lui mi ha visto, mi ha mandato un bigliettino al tavolo e ora siamo inseparabili“, ha raccontato Giovanni Ciacci al settimanale Nuovo Tv. Insomma, l’ex concorrente di Milly Carlucci sembra davvero innamorato e molto preso da questa nuova relazione, che potrebbe durare per sempre.

Damiano spesso dietro le quinte di Detto Fatto

Come rivelato da Ciacci, Giovanni e Damiano sono inseparabili. Tanto che l’agente siciliano ha fatto più volte visita al set di Detto Fatto, dove si sta preparando la nuova stagione con protagonista la new entry Bianca Guaccero. Damiano ha pubblicato sui social network diverse foto con la conduttrice e fatto i suoi migliori auguri a Ciacci per questa nuova avventura. Per restare su Rai Due l’esperto di moda ha infatti rinunciato a partecipare al Grande Fratello Vip.