Cristian Lo Presti, il suo Amici dietro le quinte e cosa pensa di Giulia

Cristian Lo Presti ha rotto il silenzio dopo Amici 2021. Per tutta la durata del Serale il ballerino ha deciso di non essere molto presente sui social. Se qualcuno si aspettava da lui video ed esclusive sul dietro le quinte probabilmente è rimasto deluso. Cristian ha preferito rimanere concentrato e poi di tempo libero ne ha avuto davvero poco, stando a quanto si legge nel suo messaggio dopo la finale di Amici 20. Quest’anno Cristian è tornato in quella che sarà sempre casa per lui in una veste del tutto diversa: assistente del direttore artistico Stéphane Jarny.

Un ruolo diverso e pieno di responsabilità che lo ha tenuto impegnatissimo, ma lui stesso ha ammesso di essere sempre in ritardo sui social. Così ha iniziato infatti il suo messaggio su Instagram. Ha precisato di essere in ritardo ma non assente, riconoscendo che fosse arrivato il momento di fare un bilancio personale di questa esperienza ad Amici 20. A tal proposito ha detto:

“Credo che sia stato uno dei momenti più intensi della mia vita. Ho dovuto imparare tanto ed in fretta. Ho dato tanto senza mai lasciarmi abbattere. Lo stress era tanto. La fatica era tanta. Le ore di sonno sono state poche. Ma la gioia, la voglia, la felicità, il sostegno, la condivisione ed infine i risultati… Quelli, non sono mai mancati”

Quindi è passato ai ringraziamenti. Primo tra tutti ha ringraziato Stéphane Jarny per la fiducia e gli insegnamenti. Ha ringraziato i colleghi di sala prove ma anche tutti i coreografi, i professori di danza e i ballerini professionisti del Serale 2021. Non ha dimenticato di ringraziare anche la squadra che lavora al programma e tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Poi anche la sua fidanzata Yousra e infine Maria De Filippi: “Grazie Maria… per aver creato un mondo dove vivono solo sogni e passioni”.

Dopo questo messaggio si è dedicato anche ai fan, attivando le domande su Instagram. Tra queste ne è arrivata anche una sulla vittoria di Giulia Stabile: ne è contento? Cristian Lo Presti ha risposto in modo affermativo, scrivendo anche cosa pensa della ballerina:

“Sì, credo che quest’anno Amici abbia ripreso in mano quella che era la sua essenza. Una scuola. È stata la vittoria di una ragazza giovane, dolce, piena di speranza e sogni… Sorridente e gentile! Una ballerina giovane, con ancora tanto da imparare per quanto riguarda la professione, ma indubbiamente molto brava!”

Cristian Lo Presti dopo Amici 2021 è tornato a complimentarsi per l’edizione che si è conclusa da pochi giorni. Anche rispondendo alla domanda sulla vincitrice Giulia Stabile, infatti, ha scritto che quest’anno Amici ha voluto lanciare un messaggio che il pubblico ha accolto. Infine, è certo che la scuola abbia aiutato Giulia a crescere e a stare sul palco. In poche parole Amici le ha dato gli strumenti giusti, ma adesso tocca a lei spiccare il volo. Come è successo a lui e a tanti altri nel corso degli anni.