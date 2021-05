Giulia Stabile vince Amici 20, Sangiovanni trionfa nel canto: tutti i premi

Giulia Stabile è la vincitrice di Amici 2021. La 20esima edizione si aggiunge a quelle rare edizioni in cui a trionfare è un ballerino. Era successo anni fa con Ivan D’Andrea e più di recente ad Andreas Muller. Sangiovanni secondo classificato e ha portato a casa il premio di categoria. La finalissima ha visto proprio Sangiovanni e Giulia sfidarsi per la vittoria finale. Una vittoria che entrambi avrebbero raggiunto però in ogni caso, visto che la vittoria di uno sarebbe stata la vittoria dell’altro. Giulia e Sangiovanni si sono fidanzati ad Amici 2021 e sono il primo fan l’uno dell’altro. Lo ha dimostrato anche la reazione del cantante quando Giulia ha raggiunto la finale: si è commosso ed era molto emozionato. Si sono tenuti per mano dalla fine della sfida fino alla carta che ha svelato il vincitore di Amici 20.

Cosa è successo nella finale di Amici 2021? Per scoprirlo partiamo da come si è svolta la gara. Due circuiti, uno di canto e uno di ballo, attraverso cui sono stati eletti i due super finalisti. Per cui Aka7even, Deddy e Sangiovanni si sono sfidati tra di loro e la stessa cosa hanno fatto Giulia Stabile e Alessandro Cavallo. A votare non solo il pubblico, ma anche i professori e la giuria: il risultato finale è stato determinato dal 50% dal televoto e dal 50% dai presenti in studio. Nel primo circuito i tre cantanti si sono esibiti uno dietro l’altro, poi Maria ha chiuso il televoto. In attesa del verdetto Sangiovanni, Aka7even e Deddy hanno ascoltato le opinioni dei giornalisti in collegamento.

Hanno scoperto il risultato con una carta, che girando e rigirando ha mostrato il finalista cantante di Amici 2021: Sangiovanni, che si è accomodato su una delle poltrone dorate ai lati del palcoscenico. Al termine della sfida tra Alessandro e Giulia e in attesa di scoprire il ballerino finalista, Stéphane Jarny ha consegnato il premio TIM per la critica, votato dai giornalisti, a Sangiovanni. Giulia è stata la finalista di ballo ad Amici 2021, quindi la finalissima si è giocata tra la coppia.

Amici 2021, tutti i vincitori e i premi assegnati

Qui di seguito tutti i premi assegnati nella finale di Amici 2021: