Cristian Lo Presti torna ad Amici in un ruolo diverso: cosa farà al Serale

Cristian Lo Presti è tornato ad Amici di Maria De Filippi, ma in una veste decisamente speciale e diversa. Lo rivedremo al Serale 2021, probabilmente anche tra i ballerini professionisti ma nella puntata di oggi, sabato 13 marzo 2021, Maria lo ha riaccolto in studio in qualità di assistente. Di chi? Del nuovo direttore artistico del Serale di Amici Stéphane Jarny. Proprio così, Cristian è diventato assistente del coreografo francese quindi si presume che lavorerà al suo fianco nelle prossime settimane. Ballerà nelle puntate, ma forse farà qualche apparizione anche nel corso dei daytime, nel caso in cui a lui fosse affidato il compito di insegnare le coreografie agli allievi.

Insomma, Cristian Lo Presti dopo Amici ne ha fatta di strada: da quando è uscito dal talent show di Canale 5 si è fatto conoscere nel mondo della danza, fino a essere scelto come assistente da un importante coreografo come Jarny. Oggi Cristian era presente in puntata perché ha aiutato Maria a comunicare con il direttore artistico. A quanto pare lui non parla l’italiano, mentre Lo Presti, lavorando al suo fianco, parla il francese, quindi ha fatto da traduttore. Maria ha anche ricordato che Cristian è un ex allievo di Amici, e si è detta anche molto contenta di vederlo accanto a Jarny. “Sono felice che tu abbia Cristian vicino”, ha detto al direttore artistico.

Cristian Lo Presti ad Amici 14 dopo l’infortunio: il percorso del ballerino

Cristian Lo Presti è stato un ballerino di Amici 14, nel 2015 quindi. Era l’edizione vinta dai The Kolors e con altri nomi come Briga e Klaudia Pepa. Ma soprattutto c’era Virginia Tomarchio, la sua ex fidanzata. I due hanno vissuto nella scuola un amore tormentato, si conoscevano già da fuori, erano stati insieme e lui non l’aveva mai dimenticata. Alla fine, ritrovandosi ad Amici, si era riaccesa la fiamma. Il loro amore aveva appassionato tanti spettatori del talent show, ma i due sono stati molto apprezzati anche e soprattutto come ballerini. Oggi Cristian Lo Presti è fidanzato con Yousra, al suo fianco da qualche mese.

Ma Lo Presti ha partecipato due volte ad Amici. Nel 2015 si è trattato di un ritorno, infatti: l’anno prima era nella scuola e aveva dovuto abbandonare per un infortunio. Si era rotto la caviglia, quindi gli avevano offerto la possibilità di tornare l’anno successivo. E lui non si lasciò sfuggire l’occasione. Nella 14esima edizione aveva conquistato un banco libero di ballo: i professori avevano scelto un candidato ciascuno e Garrison scelse proprio Cristian, che vinse. La sua avventura era iniziata a gennaio del 2015 per poi concludersi con l’eliminazione nella quinta puntata del Serale.