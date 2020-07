Amici, Cristian Lo Presti fidanzato con Yousra: il rapporto con Virginia oggi

Cristian Lo Presti si è fidanzato, e visto che è stato uno dei ballerini più chiacchierati e amati di Amici di Maria De Filippi non potevamo farci scappare questa notizia. Anche perché Cristian ci rimanda direttamente a Virginia Tomarchio, ed entrambi ci fanno tornare ai tempi della loro storia d’amore nel talent show di Canale 5. Una relazione tanto amata quanto discussa e che non si è conclusa nel modo in cui tutti speravano. Non per niente oggi lui è fidanzatissimo con una prima ballerina di origini libanesi, Yousra Mohsen, una ragazza davvero bella che l’avrà conquistato senza dubbio col suo sorriso radioso. Come facevate a non saperlo? A parte che pensiamo noi ad aggiornarvi non appena scopriamo qualcosa di succoso, in realtà i due non stanno assieme da moltissimo tempo: la loro prima foto Instagram risale al 24 ottobre 2019 ed è stato Lo Presti a pubblicarla.

Cristian Lo Presti fidanzato con Yousra Mohsen, il ballerino di Amici 14 innamoratissimo su Instagram

Oggi ci siamo accorti di due foto in cui Cristian si mostra molto intimo con una ragazza, Yousra per l’appunto, e abbiamo iniziato a indagare: il ballerino di Amici si è fidanzato. E ciò che più ci ha sorpreso è che Virginia Tomarchio, che dovrebbe essere ancora fidanzata con Amilcar Gonzalez, scrive spesso sotto alle sue foto: a commento dell’ultima ad esempio si vedono lei e Briga, pure quest’ultimo di recente al centro del gossip per questioni sentimentali, mettere dei cuori. E Yousra, evidentemente più innamorata che mai, scrivergli un dolcissimo “Ti amo” seguito anche in questo caso da un cuore. Il suo. Che sembra aver trovato la dolce metà. Siamo troppo romantici? Può essere; ma abbiamo conosciuto Cristian ad Amici 14 quando aveva circa vent’anni, e di edizioni ne son passate… effetto nostalgia insomma!

Amici, Cristian e Yousra felici insieme: Virginia Tomarchio entusiasta per l’ex

Da quel che vediamo Cristian e Yousra non sono molto social, nel senso che insieme si mostrano poche volte, quelle che bastano però per aggiornare i follower (nel momento in cui scriviamo il ballerino è a quota 459mila) e ricevere un numero impressionante di meritatissimi “mi piace”. Un tempo non avremmo mai detto che tra questi like ci sarebbe stato anche quello di Virginia ma, sapete, è molto bello ricredersi. Soprattutto se pensate al fatto che sono di nuovo innamorati entrambi.