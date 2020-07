Amici, Briga fa sul serio con Arianna Montefiori: regalo importante (Video)

Briga è stato senz’altro uno dei protagonisti di Amici 14 ed è senza dubbio uno dei concorrenti più ricordati di tutta la storia del talent show di Canale 5, non solo per la sua carriera, che comunque continua nonostante i tanti anni passati dalla fine dell’edizione a cui ha partecipato, ma anche per la sua forte personalità che l’ha visto spesso finire al centro di polemiche di vario tipo (nessuno dimentica ad esempio le sue parole su Adriano Celentano). Oggi il rapper di Maria De Filippi è fidanzato con l’attrice Arianna Montefiori e a quanto pare è innamoratissimo, come si nota dalle ultime storie che sta pubblicando da ieri, quando lei ha compiuto ventisei anni. Un’occasione che ha permesso a Briga di farle un regalo inaspettato che l’ha lasciata senza parole. Veniamo al dunque.

Briga innamorato di Arianna Montefiori dopo Amici: il regalo per il compleanno

Dopo che Arianna ha spento le candeline Briga le ha mostrato un anello a sorpresa: lo si vede chiaramente nel video postato su Instagram, in cui la Montefiori, vestita con un abito rosso semplice ma molto carino, sembra davvero emozionata e a tratti incredula. Il filmato è senza audio, quindi non sapremo mai cosa Briga abbia detto alla sua amata verso la fine; è certo però che si tratti di parole importanti, visto che sono arrivate dopo un regalo decisamente impegnativo. Dopo il filmato non abbiamo saputo più nulla al riguardo: Briga e Arianna hanno pubblicato delle storie in cui li si vede passeggiare e stare insieme ma non c’è stato alcun cenno alle parole del rapper. E noi che siamo curiosissimi non vediamo l’ora di scoprire qualcosa in più, visto che su questa relazione sappiamo lo stretto indispensabile.

Briga e Arianna innamoratissimi, da Amici 14 un’altra storia d’amore: le ultime news

Ricordiamo che non si tratta dell’unico concorrente di Amici 14 che ha deciso di iniziare una storia seria: in questo periodo si sta parlando molto anche di Stash Fiordispino che – come ben sapete – sta vivendo una relazione bellissima con Giulia Belmonte, presto mamma del suo primo figlio. Vi lasciamo al video che Briga ha postato su Instagram e auguriamo a lui e ad Arianna un futuro roseo e pieno di soddisfazioni: