Stash Fiordispino, Giulia Belmonte un anno fa: “Troppo pochi”, il post Ig

Abbiamo scoperto da non molto che Stash Fiordispino è fidanzato, precisamente quando Maria De Filippi durante una delle puntate di Amici Speciali ha fatto capire a tutti che l’insegnante sarebbe diventato papà. Il pubblico si è ovviamente chiesto sin da subito chi fosse la ragazza che avrebbe condiviso con lui una gioia così grande e alla fine si è saputo di Giulia Belmonte, con cui Fiordispino sembra andare d’amore e d’accordo e che sin da subito è diventata una fra i protagonisti dei suoi post sui social network. La storia tra i due procede benissimo: il periodo che stanno vivendo li ha uniti ancor di più e la felicità di entrambi è evidente; a farcelo pensare, anche delle parole davvero belle che Giulia pare aver dedicato al suo innamorato.

Stash Fiordispino, Giulia Belmonte un anno fa: parole d’amore e relazione a distanza

La Belmonte non ha fatto chiaramente il nome di Stash ma il post che ha condiviso tra le storie Instagram non può che far riferimento al suo legame con il leader dei The Kolors: la ragazza ha pubblicato un pensiero di un anno fa che parte dal commento del verbo to stay ‘restare’ e sembra far riferimento a legami forti, indissolubili. Allora Giulia non era incinta e magari aveva in testa pensieri diversi rispetto a quelli di oggi; già un anno fa parlava tuttavia di una relazione che fosse in grado di resistere alla lontananza, “quando anche a mille chilometri – si legge nella storia Instagram in questione – una persona la senti dentro e non va via”. Oggi lei e Stash sono più vicini che mai, e non solo col cuore: prima di condividere il pensiero di un anno fa la Belmonte ha postato ad esempio una foto della loro quotidianità, che riprende due piatti di pasta al centro, commentandola con un cuore.

Stash e Giulia, le ultime news sulla storia d’amore: il post della Belmonte

La prosecuzione della storia – “Quando da un abbraccio non vuoi scappare e quando i baci sono sempre troppo pochi” – sembra essere proprio un inno al suo rapporto con il front-man dei The Kolors che le ha riempito la vita fino a trasformarla con l’arrivo di un bebè su cui la curiosità è tanta. D’altronde sempre un anno fa Giulia scriveva “Quando il profumo resta sulla pelle e gli occhi addosso”… Oggi è l’arrivo di una splendida creatura che le resterà marchiato a vita nell’anima. Nella sua e in quella dell’insegnante di Amici che non sta più nella pelle. Davvero bella questa coppia di cui abbiamo saputo all’improvviso, non trovate?