Cristian Imparato e l’ex fidanzato Alberto: “Ci vogliamo bene”

Gf gossip, Cristian Imparato fidanzato? La confessione del cantante

Cristian Imparato ha confessato davanti alle telecamere del Grande Fratello 2019 di aver avuto una storia molto importante, che non potrà mai dimenticare. In passato, ha conosciuto un ragazzo d’oro, proprio come l’aveva da sempre desiderato. Hanno avuto una relazione stupenda ma, a un certo punto, l’incanto si è spezzato e il cantante si è accorto di non amarlo più. Cristian ha parlato del suo ex Alberto ad Ambra, che gli ha fatto qualche domanda sulla sua vita privata per conoscerlo meglio. Tra i due è nato un bel rapporto e non mancano mai i momenti “confidenze tra amici”.

Ex fidanzato di Cristian Imparato: chi è?

Nonostante non sia durata molto, la storia con Alberto ha aiutato Cristian Imparato a vedere la luce del tunnel (stava attraversando un periodo complicato): “Ho avuto una storia importante quando avevo 19 anni. È durata 14 mesi. Poi ho avuto una relazione con uno di Roma, ma non si può davvero definire tale perché è durata 3/4 mesi. Dopo di lui, ho vissuto un periodo in cui stavo male, e ho conosciuto un ragazzo, Alberto”. Appena entrato nella Casa del Gf 16, Cristian ha fatto coming out e ha palesato il suo sospetto circa la presunta omosessualità di Michael Terlizzi (Roger Garth potrebbe dirci qualcosa di più).

Grande Fratello, Cristian Imparato e Alberto: l’incontro prima dell’inizio del reality

Ad Ambra, Cristian ha rivelato un aneddoto sull’ex fidanzato Alberto e sulla sua mamma: “Dopo che ci siamo lasciati, lui una volta ha fatto gli auguri a mia madre e lei è scoppiata a piangere. Lei sta tanto male perché lui è il suo preferito. Mi chiede sempre se torniamo insieme”. E ha poi ammesso: “Prima del Grande Fratello ci siamo rivisti. Ci vogliamo bene. Io gli voglio un bene assurdo. Ma non ci ‘amalgamiamo’ più. Prima era tutto perfetto”. Prima del Gf ha incontrato Alberto, nella Casa invece incontrerà Karina Cascella, che nelle ultime ore ha fatto delle confessioni importanti.

Perché Cristian Imparato ha lasciato il fidanzato Alberto? La verità

Cristian Imparato del Grande Fratello aveva trovato il suo principe azzurro, ma la relazione non è proseguita come avrebbe voluto lui: “Cercavo un ragazzo con determinate caratteristiche e l’ho trovato cinque mesi dopo in discoteca. Lui è stato la persona più importante per me. Mi ha saputo difendere e aiutare. Ha una sensibilità e un rispetto nei miei confronti pazzeschi. Un santo. Siamo stati insieme per un breve periodo, ma poi è finita: non c’è stato più quel fuoco che c’era prima”. A proposito di amore: questa sera si parlerà anche del presunto primo bacio di Gaetano e Martina!