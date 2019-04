Grande Fratello, Karina Cascella scartata per il reality: “Ero quasi dentro”

Karina Cascella scartata al Gf: la confessione social dell’opinionista

Karina Cascella è uno dei personaggi più attesi della puntata del Grande Fratello 2019 che andrà in onda questa sera. Molti la vorrebbero come concorrente, ma l’opinionista non ha nessuna intenzione di entrare nella Casa più spiata d’Italia: non perché non le piacerebbe sperimentare un’esperienza televisiva diversa, ma perché ha degli impegni da portare avanti che non le permettono di stare lontana per molti giorni dalla sua famiglia. In pochi sanno che uno dei sogni nel cassetto della Cascella è quello di far parte del cast del Gf. Un sogno che si realizzerà tra alcuni anni? L’abbiamo vista al reality La Talpa e potrebbe darci – poco ma sicuro – tante soddisfazioni al Grande Fratello.

Anticipazioni Grande Fratello, Karina Cascella e Cristian Imparato: scontro assicurato!

Questa sera Karina Cascella avrà un confronto con Cristian Imparato. L’ex idolo di Io Canto ha usato delle parole non proprio carine nei confronti dell’opinionista, che vorrà dirgli quello che pensa di lui vis-à-vis. La polemica è assicurata e anche una bella punta di ascolti! Non è la prima volta che i due litigano (e Barbara d’Urso lo sa bene): Karina potrebbe parlare anche dei presunti ritocchini che Cristian avrebbe fatto per correggere alcune imperfezioni. Nel caso dovesse ammettere di essere ricorso alla chirurgia estetica, non sarebbe l’unico: tanti sono i concorrenti del Grande Fratello 16 che si sono rifatti.

Gf news, Karina parla del suo passato: il tentativo di entrare nel reality

L’opinionista ha ammesso, tramite una Instagram stories, che ha tentato in passato di entrare nella Casa del Grande Fratello: “Ti dico una cosa: il primo provino della mia vita l’ho fatto per il Gf! Quindi sì, sono molto emozionata e credo che domani si noterà. Pensa che gli autori non mi presero. Fui scartata alla fine. Ero quasi dentro, poi mi dissero no”. Ha poi spiegato il vero motivo per cui non ha più cercato di partecipare al reality show di Canale 5: “Ho una bambina di cui occuparmi. Il suo papà lavora in giro per il mondo, non ho i genitori, i nonni paterni vivono lontano. E io non lascerei mai mia figlia. Mai”.