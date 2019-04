Le parole di Cristian Imparato al Grande Fratello: Karina replica a Domenica Live

Com’era prevedibile, Karina Cascella ha replicato alle ultime dichiarazioni di Cristian Imparato. Il vincitore di Io Canto ha definito l’opinionista di Barbara d’Urso “una cornut….a napoletana” durante un momento di confronto nella Casa con Chicco Nalli, ex marito di Tina Cipollari, e Michael Terlizzi. Parole che hanno fatto il giro della rete e che hanno spinto l’ex protagonista di Uomini e Donne a preservare la propria reputazione. Soprattutto per rispetto della figlia Ginevra e del nuovo compagno Max. Karina ha detto la sua a Domenica Live, dove ha avuto un battibecco con la cognata di Cristian, che ha difeso a spada tratta il comportamento del giovane cantante.

Karina Cascella attacca Cristian Imparato a Domenica Live

“Ho conosciuto Cristian a Domenica Live e gli ho fatto anche i complimenti. Se ha rifatto le labbra a me non interessa ma non capisco perché negarlo a tutti i costi”, ha premesso Karina nel salotto di Barbara d’Urso.“Forse ha usato quell’espressione per dire che so il fatto mio ma devi stare attento a quello che dici in un programma così popolare come il Grande Fratello. Bisogna usare termini accurati. Non tutti conoscono il dialetto siciliano e non tutti sanno cosa può significare davvero quella frase”, ha detto la Cascella a Domenica Live. “Ti sembra giusto che mia figlia senta una cosa del genere?”, ha poi aggiunto piuttosto adirata l’opinionista napoletana, riferendosi alla bambina avuta quasi dieci anni fa dall’ex tronista di Uomini e Donne Salvatore Angelucci.

Karina Cascella presto al Grande Fratello per un confronto

Storia finita? Non proprio: lunedì 15 aprile, nel corso della seconda puntata del Grande Fratello, Karina Cascella entrerà nella Casa più spiata d’Italia per avere un confronto con Cristian Imparato. Insieme a lei ci sarà pure Delia Duran, che replicherà invece alle accuse di Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli.