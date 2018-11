Karina Cascella su Salvatore Angelucci: “La verità sul nostro rapporto”

By

Karina Cascella torna a parlare di Salvatore Angelucci: “La verità sul nostro rapporto”. Poi le parole su Corona e Asia Argento

Karina Cascella ha ritrovato l’amore ed è pronta a sposarsi con Max, l’uomo che le ha rapito il cuore e che è molto amico del suo ex Salvatore Angelucci. E a proposito di Salvatore, Karina, stuzzicata dai fan su Instagram, ha spiegato la verità sul loro rapporto attuale. Inoltre la 38enne nata ad Aversa, sempre in vena di confidenze social, ha speso qualche parola sulla coppia più chiacchierata del momento, vale a dire quella che vede uniti in amore Asia Argento e Fabrizio Corona.

“Salvatore è il mio migliore amico e…” Le parole di Karina sull’ex fidanzato

L’opinionista ha aperto alle domande dei follower su Instagram Stories e qualcuno l’ha esortata a raccontare la verità sui rapporti attuali che intercorrono tra lei e Angelucci. “Ottimi!“, ha esordito Karina. “Salva è tutt’oggi il mio migliore amico, oltre a essere il papà di Ginni”, ha puntualizzato. Poi, a chi l’ha incalzata, chiedendo per quale motivo due persone tanto unite abbiano deciso di lasciarsi, ha spiegato: “Perché l’amore può finire, la stima e l’affetto possono durare tutta la vita”. D’altra parte simili concetti erano già stati esternati dalla Cascella lo scorso anno durante un’intervista al settimanale Mio. La verità non è dunque cambiata da allora. Con Salvatore, nonostante il naufragio sentimentale, il rapporto è sereno, tanto che l’opinionista lo considera il suo miglior amico

Asia Argento e Fabrizio Corona: l’opinione di Karina Cascella sulla coppia del momento

E la coppia del momento? Che cosa ne pensa Karina di Corona e dell’Argento? “Mi piace molto Asia e mi piacciono molto anche come coppia. Credo che stiano bene insieme. Ne hanno passate tante… Perché no?”. Insomma viva le coppie e viva l’amore. Quello stesso amore che l’ha travolta e l’ha fatta capitolare con Max, l’uomo che la condurrà in futuro all’altare. Infatti, si mormora che le nozze non siano lontane. Manca solo la data e poi arriverà il fatidico ‘Sì lo voglio’.