Karina Cascella: la data delle nozze e le parole su Eleonora e Oscar

Uomini e Donne, Karina Cascella si svela: ecco quando si sposa e le dichiarazioni su Eleonora e Oscar

Karina Cascella torna ad aprire il suo cuore ai fan che la seguono su Instagram. La nota opinionista tv ha nuovamente risposto ad alcune domande dei followers, tornando anche a parlare del matrimonio con il suo attuale compagno. Oggi, la donna è felice e innamoratissima. Dopo tanti anni, la Cascella ha ritrovato la tanto attesa serenità e l’amore a cui sembrava non credere più dopo la fine della storia con Salvatore. Ogni giorno, Karina dimostra che per i propri figli, una coppia separata può comunque continuare a volersi bene senza troppe ‘guerre’ e senza alcun rancore. Senza dubbio, l’ex volto di Uomini e Donne e Angelucci sono ormai pronti a divenire una famiglia allargata a tutti gli effetti. Nelle ultimissime storie condivise sul suo profilo, la diretta interessata mette i puntini sulle i sulle sue nozze, cercando di spiegare una volta per tutte come stanno realmente le cose.

È assolutamente vero, la Cascella è pronta a convolare a nozze con Max. In ogni caso, la data non è ancora stata annunciata e c’è un motivo per cui non è stato ancora fatto. “Mi piacerebbe fare un po’ di chiarezza a proposito del matrimonio. Io e Max ci amiamo molto, tra pochi mesi andremo a vivere insieme e ci sposeremo. Solo che non c’è una data, non ci abbiamo ancora pensato, sappiamo che lo faremo.. ma non abbiamo tutta questa fretta. Intanto trasloco a Bergamo, da lì ogni giorno sarà buono per sposarci!” Insomma. le nozze si faranno, ma al momento non è ancora stata scelta la data. Intanto, sui social è possibile notare come anche la piccola Ginevra ha stretto un bellissimo legame col il fidanzato di sua mamma.

Karina Cascella sorprende: le dolci parole su Oscar e Eleonora di Uomini e Done

Un follower in particolare ha chiesto a Karina Cascella cosa ne pensasse di Eleonora e Oscar, altra amatissima coppia nata nello studio di Uomini e Donne. L’opinionista è sempre molto felice di esprimere la sua opinione nei riguardi di alcuni volti del programma di Maria De Filippi e sui due giovani svela: “Sono molto molto belli ed Ele è una cucciola bellissima!“