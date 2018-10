Karina Cascella si sposa: il gesto di Maria De Filippi commuove

Karina Cascella a Uomini e Donne conferma le sue nozze: il gesto di Maria De Filippi

Karina Cascella a Uomini e Donne conferma le sue imminenti nozze con Max. Qualche settimana fa, l’uomo ha fatto la proposta di matrimonio alla nota opinionista. Dunque, quest’ultima finalmente realizza uno dei suoi più grandi sogni. Sul suo profilo Instagram, Karina è apparsa molto emozionata e toccata da questa importante proposta. Ed ecco che ritorna nello studio di Uomini e Donne per fare una segnalazione su Federico Rubini, corteggiatore di Teresa Langella. Mentre si trova ospite del programma, Maria De Filippi le chiede se si sta per sposare. Karina risponde di sì. A questo punto, la conduttrice non può fare a meno di fare i complimenti all’opinionista. A questo punto, la Cascella ammette che sta per commuoversi. “Non mi far commuovere”, chiede Karina alla conduttrice. Un grande ritorno il suo nello studio del noto programma. Infatti, sui social sono in tanti i telespettatori contenti di vederla torna in scena. Il suo modo di fare è da sempre molto apprezzato dal pubblico di Canale 5.

Intanto, Karina è uno dei volti di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Barbara D’Urso continua a invitarla quasi ogni puntata. Ora la Cascella è pronta a convolare e nozze con Max. Gioia e felicità sono gli aggettivi giusti per descrivere il momento in cui l’opinionista ha scoperto che avrebbe finalmente realizzato il suo grande sogno. Non c’è, però, ancora una data, ma la promessa sì. Dunque, i fan attendono con ansia di scoprire quando vedranno Karina indossare un abito da sposa. La Cascella ha più volte dichiarato che augura a tutte le donne di trovare la felicità che ha ora lei a fianco di Max. Ma non solo, in questi giorni Karina ha anche confessato che sta vivendo un periodo di serenità. Ha trovato casa vicino a quella di Salvatore Angelucci, padre della sua bambina, con cui attualmente sono in ottimi rapporti.

Karina Cascella si sposa con Max: l’opinionista ritrova la serenità

“Quelle promesse che si fanno una sola volta, quella promessa che sogni da bambina e una sera d’estate arriva. Sto piangendo da ieri sinceramente. La nostra è una promessa d’amore e a dir la verità non era mai successo neanche a me”. Così, Karina ha spiegato cosa ha provato quando ha ricevuto la proposta di matrimonio. Pertanto, ora si spiega come mai nella puntata del Trono Classico stava per commuoversi di fronte ai complimenti di Maria.