Karina Cascella, fiume di lacrime per la promessa di nozze: “Un sogno”

Karina Cascella è un fiume di lacrime, è arrivata la proposta di matrimonio. L’opinionista, con una serie di Stories, mostra l’anello regalatole dal fidanzato: “Sto piangendo da ieri, si realizza un sogno”

Karina Cascella è una cascata di lacrime, lacrime di commozione, gioia, felicità. La nota opinionista televisiva è apparsa su Instagram con una serie di Stories in cui ha mostrato l’anello ricevuto dal fidanzato Max e in cui ha raccontato l’annuncio da favola che quest’ultimo le ha fatto. Tutto odora di fiori d’arancio. La narrazione di Karina, tra un singhiozzo emozionante e una lacrima sgusciante, è un vero e proprio inno all’amore. Più volte infatti durante la confidenza ha ribadito l’augurio che la fiaba che sta vivendo possa essere provata da tutte le donne.

L’opinionista: “Il mio uomo non aveva mai regalato a nessun’altra donna un anello e non aveva mai detto certe parole a nessuno”

“Allora più tardi vi descrivo bene come è andato tutto”, preannuncia Karina su Instagram, già in preda alla commozione nel mostrare il meraviglioso anello regalatole dal compagno. Spazio poi alla narrazione romantica: “Eravamo a cena e a un certo punto è successa questa cosa meravigliosa. Lui nella vita non aveva mai fatto così… La cosa pazzesca è che io auguro a tutte le donne una favola del genere”. Anche perché, come ogni grande storia che si rispetti, pare abbia la caratteristica dell’originalità: “Il mio uomo non aveva mai regalato a nessun’altra donna un anello e non aveva mai detto certe parole a nessuno. Perché poi nella vita ognuno ha il suo passato. Però quando certe cose le fai una volta sola hanno un altro valore…”. Largo dunque alle nozze? “Non c’è ancora una data, è una promessa”.

Karina Cascella: “Quella promessa che sogni da bambina e una sera d’estate arriva”

Insomma, non c’è una data (per quella c’è tempo per decidere), ma c’è una promessa. “Quelle promesse che si fanno una sola volta – spiega ancora la Cascella – quella promessa che sogni da bambina e una sera d’estate arriva. Sto piangendo da ieri sinceramente. La nostra è una promessa d’amore e a dir la verità non era mai successo neanche a me”. Karina ha infine ripetuto che augura ad altre donne di provare un sentimento simile. A proposito: chi le ha rapito il cuore è il misterioso Max (qui tutto quel che c’è da sapere).