Karina Cascella: il rapporto con Salvatore Angelucci, la stima per Giordano e Nilufar e perché è finita l’amicizia con Guendalina Canessa

Karina e Salvatore amici più che mai. Uniti dalla figlia Ginevra, oggi i due ex volti di Uomini e Donne sono diventati anche vicini di casa. A rivelarlo l’opinionista di Barbara d’Urso su Instagram, dove ha annunciato ai follower che l’ex tronista e la sua nuova compagna, la web influencer e esperta di moda Alessandra Gallocchio, si sono trasferiti in un appartamento vicino il suo. “Tutto ciò è meraviglioso per me. Finalmente dopo anni sola qui a Milano, ho finalmente il papà in città e posso permettermi – se dovessi avere per esempio la febbre – di restare a letto. Perché ho sempre fatto tutto io anche malata. Ho il loro appoggio qui accanto a me ed è veramente importante. Anche per la felicità di Ginni che li ama pazzamente”, ha detto Karina, che ha un ottimo rapporto con Salvatore e Alessandra. Tanto che spesso escono a quattro, con il nuovo fidanzato della Cascella – Max – che è pure un caro amico di Angelucci. Ma attraverso le domande di Instagram, la napoletana ha parlato pure di altri argomenti, come la partecipazione di Nilufar e Giordano a Temptation Island Vip, e l’amicizia ormai finita con Guendalina Canessa, ex moglie di Daniele Interrante.

Le parole di Karina sull’amicizia ormai finita con Guendalina Canessa

“Perché non hai mai parlato dell’amicizia finita con Guenda?”, ha chiesto un fan a Karina. Che, come sempre, non si è nascosta ma ha ammesso di non voler parlare di questa questione. “Bisogna avere massimo rispetto per 10 anni di amicizia. Non ne parlerò mai, fatevene una ragione. Certe cose devono restare private. Non mi importa di ciò che dicono o fanno gli altri. Io resto muta qualsiasi cosa succeda, perché per me è giusto così”, ha chiarito la Cascella. Quest’ultima e Guendalina non hanno più rapporti da circa due anni e nessuna delle due ha mai voluto affrontare pubblicamente la fine di questo legame.

Karina Cascella pazza di Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati di Uomini e Donne

“Io sono un po’ come le ragazze invasate di loro… amo Giordano e Nilufar! E come dicevo io che me lo sentivo, stanno meglio ora. Sono felici e io sono super contenta. A me fanno impazzire, sono belli, giovani e cucciolosi”, ha detto Karina a proposito di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, una delle ultime coppie nate alla corte di Maria De Filippi.