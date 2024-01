Crisi Ferragnez: cosa c’è di vero e cosa non torna

Dopo lo scandalo del cosiddetto Pandoro gate, circola un altro importante rumor che riguarda la presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Il 17 gennaio il rapper ha pubblicato tra le storie Instagram uno scatto in cui, dopo molti giorni, riappare sua moglie. Tempesta superata, dunque? In effetti, il gesto è sembrato a molti un escamotage per placare le presunte voci.

Le voci circolano da quando, poco dopo il caso Balocco, fonti vicine alla coppia hanno fatto sapere che Fedez fosse ignaro dell’accordo che aveva fatto la moglie e che, successivamente, si sarebbe infuriato. Anche perché, al di là della multa salata, il danno di immagine colpisce entrambi. Questo è un primo tassello che non torna, dal momento che è stato proprio tramite il rapper che la Ferragni, dopo circa 3 settimane di latitanza, è tornata sui social. Inizialmente lui ha sondato il terreno, immortalandola in alcune foto e video. Di lì a poco, Chiara è ufficialmente tornata su Instagram.

Poi, qualche giorno fa, il colpo di scena: i due sarebbero in crisi. A testimonianza di ciò, gli scatti postati dall’influencer in vacanza sulla neve con la famiglia e i figli… ma senza Fedez. Stories che hanno fatto altro che accrescere i sospetti sulla presunta maretta coniugale. Infine, il 17 gennaio, il rapper ha deciso di mettere a tacere i pettegolezzi con la già citata storia che ritrae Chiara, Leone e Vittoria.

Il caso Balocco – Ferragni

La sanzione dell’Antitrust nei confronti della Ferragni è arrivata come un fulmine al ciel sereno in un momento in cui la coppia si mostrava felice nel nuovissimo e costosissimo appartamento a City Life. Il polverone ha spinto Chiara dapprima a difendersi, poi a chiudersi in silenzio stampa. Si mormora anche che il video di scuse pubblicato dall’imprenditrice, dove promette di donare un milione di euro al Regina Margherita, sia frutto di un’imbeccata di Fedez. Quest’ultimo, infuriato, avrebbe anche intenzione di licenziare il manager della moglie.

Nonostante la donazione sia arrivata all’ospedale e nonostante sia passato ormai un mese, sembra che il popolo del web non dimenticherà facilmente questo scandalo. Anche perché sono in corso nuove indagini su campagne benefiche poco trasparenti e presunti followers comprati. Inoltre, alcuni importanti sponsor che avevano già avviato collaborazioni con l’influencer si stanno tirando indietro, come Coca- Cola. Insomma, un danno d’immagine importante che, inevitabilmente, va a gravare anche su Fedez. Stiamo pur sempre parlando dei Ferragnez, un vero e proprio brand creato dai coniugi.

Gli errori commessi da Fedez

Le prime voci di crisi risalgono a febbraio 2023, quando Chiara era co-conduttrice del festival di Sanremo. Le arcinote manie di protagonismo di Fedez hanno profondamente infastidito sua moglie e creato tensioni tra le mura domestiche. Poi, i gravi problemi di salute affrontati dal cantante hanno riunito la coppia e calmato le acque. Qualche mese dopo, l’episodio speciale della docu-serie The Ferragnez 2 ha raccontato apertamente l’accaduto.

Veniamo agli ultimi giorni. Il rapper dovrebbe dare massimo sostegno alla moglie e aiutarla a “ricostruire la sua immagine” facendo meno danni possibili. Peccato che, al contrario, continui ad attirare l’attenzione dei media per i motivi sbagliati.

Sono due i recenti episodi che lo hanno portato al centro di aspre critiche. Da una parte, lo scontro con Myrta Merlino. Lui ha accusato gli inviati di Pomeriggio 5 di stare a perder tempo sotto casa sua, invece di occuparsi di questioni più serie. La risposta della conduttrice ha ricevuto il plauso dei social, a scapito delle lamentele del 34enne.

Infine, il terribile errore commesso a Muschio Selvaggio. Ultimamente Leone, suo figlio, è stato attaccato dagli haters, così il rapper ha deciso non solo di fare nomi e cognomi di queste persone, ma anche di mostrare a tutti una foto. Peccato, però, che l’immagine non appartenesse a quell’hater, ma ad un’altra persona che non c’entrava nulla.

Insomma, i Ferragnez dovranno fare i salti mortali per riprendersi da questo duro danno d’immagine e dagli errori commessi. Ma quanto a lungo può resistere un’unione che potrebbe danneggiare anche la propria figura pubblica? Di certo, uniti rappresentano una forza (anche economica) importante e separarsi significherebbe mandare in fumo il “brand” che li ha resi iconici. Non rimane che attendere per scoprire quale sarà il destino della coppia più cliccata e criticata dei social.