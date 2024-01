Chiara Ferragni, scandalo followers fake: quanti sono, dati penosi

Piove sul bagnato per Chiara Ferragni. Il vaso di Pandora è stato scoperchiato e ogni giorno trapelano notizie sul suo operato opaco. Ora nel mirino è finita pure la sua moltitudine di followers. Su Instagram ne conta oltre 29 milioni, ma, secondo uno studio di Inbeat.co, ben 11,9 sono inattivi o addirittura si tratterebbe di profili falsi. Il fenomeno sommerso dei cosiddetti ‘bot’ è un qualcosa che va approfondito perché forse molti non sanno che tantissimi influencer comprano appunto ‘seguaci’, cioè pacchetti di account fake per ingrossare i loro numeri e mostrarsi seguitissimi. Potrebbe averlo fatto pure la moglie di Fedez.

Dopo aver esaminato a fondo il profilo Instagram di Chiara Ferragni, Inbeat.co sostiene che su un totale di 29 milioni di follower, solo 17,7 milioni sarebbero utenti reali, mentre 11,9 milioni (cioè il 41%, non proprio una percentuale irrisoria) sarebbero utenti inattivi o persino fake.

Il sito ha analizzato anche altri profili. Ad esempio quello di Fedez che ha all’attivo 14,8 milioni di seguaci. In questo caso non sono stati riscontrati profili falsi tra i followers. Sempre Inbeat.co ha passato ai raggi X anche l’account di Valentina Ferragni e quello di Wanda Nara. La prima conta oltre 4,6 milioni di follower di cui soltanto, si fa per dire, 782 mila sono inattivi o falsi (il 17%). La moglie di Icardi ha un seguito di 16,8 milioni di fan, di cui 2,14 milioni sono fake o sospetti (12%). Se paragonati al 41% di Chiara Ferragni, si capisce in fretta come in questi ultimi due casi la situazione sia più soft.

E non è finita qui, perché ci sono altri dati che spingono a una profonda riflessione a riguardo dell’impatto di influenza della moglie di Fedez. Sempre secondo i numeri forniti da Inbeat, solo l’1,58% dei suoi follower, vale a dire mezzo milione di “seguaci”, interagisce in modo concreto con il suo profilo. Altrimenti detto commentano, mettono dei like o condividono e salvano post e storie. Pure in questo caso va meglio per il marito il cui tasso di coinvolgimento si attesta al 7,99%. Persino Valentina Ferragni fa meglio della sorella, 2,57%. Wanda Nara 2,42%.